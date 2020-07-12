За сутки в Челябинской области добавилось 140 случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 140 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что практически соответствует показателям завершающейся недели (было 139, 141, 140, 139, 140 и 138). Число выздоровевших за сутки меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро воскресенья, 12 июля, в регионе подтверждено 9 тысяч 241 случай коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 130 выздоровевших пациентов с коронавирусом. Ранее выздоровело 81, 156 и128. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 5 тысяч 853 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 186 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 85 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 101 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано два смертельных случая в Магнитогорске и Челябинске.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона выросло. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 160 пациентов с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 152). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.