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За сутки в Челябинской области добавилось 140 случаев коронавируса

Общество
Сегодня, 11:42
Автор: 
Олеся Денисова

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 140 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше показателя предыдущего дня (было 135). Число выздоровевших за сутки чуть меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четверга, 16 июля, в регионе подтверждено 9 тысяч 786 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 135 выздоровевших пациентов с коронавирусом. Ранее выздоровело 97, 65 и 73. За весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 6 тысяч 223 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 195 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 86 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 109 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки зафиксировано три смертельных случая.

Число пациентов с коронавирусом в госпитальных базах региона не сокращается. На сегодня в больницах получает лечение 3 тысячи 322 пациента с подтвержденным Covid-19 (накануне было 3 тысячи 321). Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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