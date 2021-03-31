31.03.2021
Инновационный потенциал ММК получил высокую оценку экспертов и жюри «Архимеда»
31.03.2021
Челябинский Моисей мечтает попасть в сборную по страусиному футболу
31.03.2021
Прокуратура настаивает о заключении под стражу виновника смертельной аварии в Челябинске
31.03.2021
Спасателя из Златоуста наградил Владимир Путин
31.03.2021
«Зигальга» объявила фотоконкурс на лучший снимок хребта и его окрестностей
31.03.2021
За сутки в Челябинской области подтверждено 130 случаев ковида, в том числе у одного школьника
30.03.2021
За сутки в Челябинской области выявлен 131 новый инфицированный ковидом, выздоровело 170
29.03.2021
В Челябинской области привито более 70% проживающих в соцучреждениях
29.03.2021
В Челябинской области 11 классов закрыты на карантин по ОРВИ и четыре класса – по ковиду
29.03.2021
Челябинская область получила уже более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021
Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
30.03.2021
Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
29.03.2021
Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт
29.03.2021