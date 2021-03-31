За сутки в Челябинской области подтверждено 130 случаев ковида, в том числе у одного школьника

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 130 новых инфицированных коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них – один школьник (это первый за последние три недели подтвержденный случай заболевания у учащегося).

Всего за время пандемии зарегистрировано 56 тысяч 644 случая коронавирусной инфекции.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне 195 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 170). Всего с начала пандемии победили ковид 50 тысяч 488 жителей.

За прошедшие сутки скончалось 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти девяти человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего на Южном Урале за время пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 347 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них одна тысяча 222 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 125 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение три тысячи 767 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 842).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.