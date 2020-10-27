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За сутки в Челябинской области подтверждено 145 новых случаев ковида в 23 муниципалитетах

Общество
Сегодня, 11:51
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 145 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 138). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро вторника, 27 октября, в регионе подтверждено 19 тысяч 656 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписан 41 выздоровевший пациент с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 119 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 811 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 618 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 157 причиной смерти стала ковидная пневмония, у 461 человека – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За прошедшие сутки скончались семь человек - четверо женщин и трое мужчин. У одной женщины причиной смерти стала ковидная пневмония, у шести пациентов - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение четыре тысячи 185 пациентов с подтвержденным Covid-19, что чуть выше показателя предыдущего дня (накануне было 4 тысячи 88). За сутки добавилось 97 пациентов. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 23 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Миассе, Троицке, Южноуральске, Агаповском, Аргаяшском, Ашинском, Еманжелинском, Еткульском, Катав-Ивановском, Кизильском, Коркинском, Кусинском, Нагайбакском, Пластовском, Саткинском, Сосновском, Увельском, Уйском и Чебаркульском районах.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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Теги
коронавирус
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