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За сутки в Челябинской области подтверждено 158 новых случаев ковида в 27 муниципалитетах

Общество
Сегодня, 12:07
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 158 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 151). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро пятницы, 30 октября, в регионе подтверждено 20 тысяч 113 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 44 выздоровевших пациента с коронавирусом, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 63 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 946 пациентов.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 635 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 168 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 467 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За прошедшие сутки скончались семеро человек - две женщины и пятеро мужчин. У четверых человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у троих - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение четыре тысячи 490 пациента с подтвержденным Covid-19, что чуть выше показателя предыдущего дня (накануне было 4 тысячи 383). За сутки добавилось 107 пациентов. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 27 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Верхнем Уфалее, Златоусте, Копейске, Кыштыме, Локомотивном, Миассе, Троицке, Чебаркуле, Агаповском, Ашинском, Варненском, Верхнеуральском, Еманжелинском, Карталинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Кизильском, Коркинском, Красноармейском, Кунашакском, Нязепетровском, Саткинском, Сосновском, Увельском и Уйском районах.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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