Может ли телега бежать впереди лошади? Областной Минздрав объявил конкурс по спорному участку в бору

За сутки в Челябинской области подтверждено 306 случаев коронавируса

В Челябинской области за прошедшие сутки подтверждено 306 новых случаев коронавирусной инфекции Covid-19, что ниже уровня предыдущего дня (накануне было 310). Суточное число зарегистрированных случаев ковида снижается уже четвертые сутки подряд. Число выздоровевших остается меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, по состоянию на 29 декабря в области всего зарегистрировано 35 тысяч 518 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки из больниц выписаны 144 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 112). За весь период пандемии с ковидом справились 21 тысяча 702 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки зарегистрировано 15 случаев смерти пациентов с коронавирусом. Девять человек умерли от ковидной пневмонии – пятеро мужчин в возрасте 54, 73, 74, 81 и 89 лет и четверо женщин в возрасте 60, 61, 62 и 90 лет.

Кроме того, за сутки умерло шесть пациентов, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция – пятеро женщин и один мужчина. Причиной смерти 65-летнего мужчины стали сахарный диабет и вторичная гипертензия, 84-летней женщины - хроническая обструктивная болезнь лёгких и легочно-сердечная недостаточность, 82-летней женщины – хронический пиелонефрит и хроническая почечная недостаточность, 83-летней женщины – сахарный диабет и вторичная гипертензия, 87-летней женщины - гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца и атеросклероз аорты, 93-летней женщины - инфаркт головного мозга и гипертоническая болезнь.

Всего за время пандемии скончалась одна тысяча 257 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 516 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 741 человека – иные заболевания (онкология, сердечная, почечная и легочная недостаточность, сахарный диабет, ВИЧ) и сопутствующим был коронавирус.

На сегодня продолжает лечение 12 тысяч 502 пациента с подтвержденным Covid-19, что больше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 355). Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.