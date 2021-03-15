За сутки в Челябинской области умерло 12 пациентов с ковидом

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За сутки в Челябинской области умерло 12 пациентов с ковидом

В Челябинской жителей за прошедшие сутки скончалось 12 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Это самый высокий показатель суточной смертности пациентов с ковидом за последние две недели.

Причиной смерти 10 человек стала ковидная пневмония, трех человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего в регионе зарегистрировано две тысячи 201 случай смерти пациентов с коронавирусной инфекцией. Из них одна тысяча 107 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 94 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки зарегистрировано 140 новых случаев коронавирусной инфекции, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 138). Всего за время пандемии подтверждено 54 тысячи 468 случаев коронавирусной инфекции.

С начала пандемии 47 тысяч 221 житель победил коронавирусную инфекцию. Накануне 152 человека выздоровели и выписаны из больниц (днем ранее – 153).

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч четыре человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 28).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.