За сутки в Челябинской области в два раза сократилось число школ и классов, закрытых на карантин

В Челябинской области за прошедшие сутки число школ, закрытых на карантин по острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ), сократилось в два раза. При этом численность инфицированных ковидом школьников продолжает расти. Данные по заболеваемости ОРВИ среди учащихся на этой неделе Роспотребнадзор не озвучивал.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь министерства образования и науки региона Светлана Платонова, по состоянию на второе октября на карантин по ОРВИ закрыты 244 класса и две школы: школа в поселке Эстонский (Верхнеуральский район) и школа села Бродокалмак в Красноармейском районе.

В школе №13 Сатки продлена очно-заочная форма обучения со второго по шестое октября. Часть классов остаются на карантине, а часть учатся в обычном режиме в школе. По данным школьного фельдшера, учебный процесс приостановлен в 25 из 35 классов школы (71%). Остальные обучаются в школе в две смены.

Накануне в списке закрытых на карантин по ОРВИ были пять школ и 431 класс.

На сегодня в регионе нет ни одного класса, который бы закрыли на карантин по коронавирусной инфекции. При этом накануне было подтверждено еще семь случаев ковида среди учащихся школ. Всего с начала учебного года зарегистрировано 122 случая.

По данным регионального управления Роспотребнадзора, ситуация по заболеваемости острыми респираторными заболеваниями и гриппом в Челябинской области оценивается как не эпидемическая.