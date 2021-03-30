За сутки в Челябинской области выявлен 131 новый инфицированный ковидом, выздоровело 170

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлен 131новый заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 133). За время пандемии подтверждено 56 тысяч 514 случаев коронавирусной инфекции.

Накануне 170 человек выздоровели и выписаны из больницы (днем ранее – 199). Всего с начала пандемии победили ковид 50 тысяч 293 жителя.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки скончалось 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти восьми человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего на Южном Урале за время пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 337 пациентов с подтвержденным коронавирусом. Из них одна тысяча 213 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 124 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение три тысячи 842 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 891).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.