23.09.2022
На Шершневской плотине хотят установить систему фотофиксации нарушений правил проезда
23.09.2022
За сутки в Челябинской области заболело ковидом в 2,5 раза больше, чем выздоровело
23.09.2022
ВТБ запустил депозиты в юанях для бизнеса
23.09.2022
ММК-МЕТИЗ - о преимуществах канатов параллельной свивки
23.09.2022
«Трасса 74» в Челябинске: что сделано и что предстоит
23.09.2022
Вандалы испортили железнодорожный мост
За сутки в Челябинской области заболело ковидом в 2,5 раза больше, чем выздоровело
22.09.2022
Почти 14 тысяч южноуральцев на сегодня лечатся от ковида
21.09.2022
За сутки выявлено 1096 заболевших ковидом южноуральцев, выздоровело 848, умерло трое
20.09.2022
Только за одни сутки выявлено больше тысячи заболевших ковидом южноуральцев
19.09.2022
В Челябинской области пока не планируют вводить ограничения, несмотря на рост заболеваемости ковидом
Фейк, который оказался не фейком
22.09.2022
Выпускник ЮУрГУ Петелин прибыл на МКС с двумя космонавтами и Чебурашкой
22.09.2022
Президент Путин объявил частичную мобилизацию в России
21.09.2022
На изучение необходимости продления метротрама в Челябинске готовы потратить 28 миллионов
20.09.2022
Ксензов пообещал обеспечить проезд по всем полосам на Худякова в течение недели
19.09.2022