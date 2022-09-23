За сутки в Челябинской области заболело ковидом в 2,5 раза больше, чем выздоровело

В Челябинской области накануне подтверждено заболевание коронавирусной инфекцией у одной тысячи 166 жителей, выздоровел 461 человек. Среди заболевших 80 школьников, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 367 тысяч 984 человека, сумели справиться с ковидом 344 тысячи 244 жителя.

Накануне умерло двое пациентов с коронавирусной инфекцией, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее умерло трое).

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 187 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 908 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 23 сентября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 14 тысяч 511 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 13 тысяч 808 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

за прошедшие сутки выздоровело 373 человека (днем ранее – 848).

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.