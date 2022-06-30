30.06.2022
Затерянные в лесах: жители Челябинской области уходят за грибами и пропадают
30.06.2022
В Челябинске рабочий сильно пострадал при падении в котлован
30.06.2022
За сутки вылечилось от ковида лишь шесть южноуральцев, а заболел 91
30.06.2022
Южноуральцам напомнили о вступлении в силу изменений в закон «Об оружии»
30.06.2022
Маршрут «Копейск - Челябинск» временно остается без больших автобусов
30.06.2022
Ради показушного единства европейцы задёшево продали курдов Эрдогану
За сутки вылечилось от ковида лишь шесть южноуральцев, а заболел 91
29.06.2022
В Челябинской области выросло суточное число заболевших ковидом
28.06.2022
В Челябинской области "антиваксеров" отстраняли от работы, сенатор Павлова выясняет, правомерно ли это
27.06.2022
За неделю ковид оборвал жизни 18 южноуральцев
26.06.2022
За сутки заболело ковидом 92 южноуральца, выздоровело 97, умерло трое
Госдума поддержала инициативу Законодательного Собрания Челябинской области
29.06.2022
В календаре официальных праздников добавился ещё один - День семьи, любви и верности
28.06.2022
Кусочек старинной мостовой на Алом поле Челябинска превратят в арт-объект
27.06.2022
Последняя неделя июня на Южном Урале будет прохладной
26.06.2022
АФИША празднования Дня молодежи в Челябинской области
24.06.2022