За сутки вылечилось от ковида лишь шесть южноуральцев, а заболел 91

В Челябинской области за прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больницы шесть пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию (днем ранее было больше - 44). При этом список заболевших пополнил 91 человек, в том числе шестеро школьников. За сутки умер один пациент с коронавирусом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 334 тысячи 648 человек, вылечились 323 тысячи 890 жителей.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 47 южноуральцев. Из них семь тысяч 769 жителей скончалось непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 30 июня 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 667 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 583 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.