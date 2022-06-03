За сутки заболело ковидом 102 южноуральца, выздоровело 112, умерло пятеро

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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В Челябинской области за прошедшие сутки заболело коронавирусной инфекцией 102 человека, что на 0,9% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 103 инфицированных).

Выздоровели и выписаны из больницы за сутки 112 пациентов, перенесших коронавирус, что больше показателя предыдущего дня (днем ранее – 80).

Накануне скончалось пятеро жителей, заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее умерло двое человек).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего с начала пандемии переболело ковидом 332 тысячи 122 жителя. Сумели справиться с болезнью 321 тысяча 411 пациентов.

За весь период пандемии коронавирус оборвал жизни восьми тысяч 979 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 701 житель - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на третье июня 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 690 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 75 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор:  Людмила Фёдорова
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01.06.2022 13:22

Южно-уральские законодатели признали Челябинский цинковый завод Почетным благотворителем

01.06.2022 13:12

Дело взяточницы из структуры минобра области передано в суд

01.06.2022 12:35

Страсти по газопроводу: для «Лесного озера» не указ ни МВД, ни решения судов

01.06.2022 12:17

Исторический музей Челябинска начал принимать детей из летних школьных лагерей

01.06.2022 12:06

Жители ЛНР – участникам СВО: Удачи, фарту, пацаны молодцы

01.06.2022 11:49

Морская выставка в сухопутном Челябинске: " Какие корабли, какие лодки!”

01.06.2022 11:26

В Копейске полицейские задержали наркокурьера из Тюмени с крупной партией мефедрона

01.06.2022 11:16

На поддержку хлебопеков Челябинской области будет направлено 70 миллионов рублей

01.06.2022 10:49

Водители: улица Цвиллинга стала местами однополосной с перронами как для электричек

01.06.2022 10:28

Жителя Миасса отправили в колонию за «заминирование» здания МЧС

01.06.2022 10:27

Благодаря работе УФСБ похитители дизельного топлива из Златоуста понесли наказание

01.06.2022 10:26

В День защиты детей челябинских подростков ждут в центрах занятости

01.06.2022 10:22

В Челябинской области с первого июня повысили прожиточный минимум на 10%

31.05.2022 22:58

В Челябинской области расширили меры социальной поддержки медработников

31.05.2022 20:59

За «гомосексуальный танец» старшеклассников директора лицея Екатеринбурга могут уволить

31.05.2022 20:45

Выплаты на приобретение газового оборудования для льготников повысили до 100 тысяч

31.05.2022 19:23

День защиты детей в Челябинской области будет теплым и солнечным

31.05.2022 19:09

В Челябинской области отменен обязательный масочный режим

31.05.2022 18:44

Анонсы событий и мероприятий на первое июня

31.05.2022 18:26

Инвалиды Челябинской области не могут получить средства реабилитации: поставки подгузников срывает монополист