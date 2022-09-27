За сутки заболело ковидом 1255 южноуральцев, выздоровело 1605, умерло трое

В Челябинской области накануне коронавирусная инфекция подтверждена у одной тысячи 255 южноуральцев, что на 0,9% больше аналогичного показателя предыдущего дня. Среди заболевших 60 школьников. Выздоровело 1605 человек, умерло трое.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 372 тысячи 898 человек, сумели справиться с ковидом 348 тысяч 912 жителей.

За прошедшие сутки умерло трое пациентов с коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (тогда скончалось двое).

С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни девяти тысяч 195 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 916 жителей скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 27 сентября 2022 года в стационарах и амбулаторно проходят лечение от коронавирусной инфекции 14 тысяч 748 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 15 тысяч 100 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.