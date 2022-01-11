За сутки заболело ковидом 234 южноуральца, выздоровело 334, умерло 26

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 234 новых случая коронавирусной инфекции COVID-19, что на 6,1% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 249 заболевших, снижение на 9,5%). С начала пандемии подтверждено 150 тысяч 607 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 334 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 232). Всего в регионе 141 тысяча 157 жителей сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни 26 южноуральцев.

Всего с начала пандемии скончалось семь тысяч 599 жителей с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 329 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

На госпитальных базах и на дому получают лечение одна тысяча 809 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – одна тысяча 935 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.