За сутки заболело ковидом 3118 южноуральцев, умерло 24

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено три тысячи 118 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 3,2% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – три тысячи 218 заболевших и спад на 5,6%).

Антирекорд был зарегистрирован пятого февраля – пять тысяч 354 заболевших.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки коронавирус подтвержден у 234 школьников, что на 3% ниже аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – у 241 ученика).

Всего с начала пандемии в регионе выявлено 271 тысяча 725 случаев подтвержденной коронавирусной инфекции.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 5088 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее – 5086). Всего в регионе 224 тысячи 27 жителей сумели победить коварную болезнь.

За сутки коронавирусная инфекция оборвала жизни 24 жителей, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне умерло 22 человека).

Всего с начала пандемии скончалось восемь тысяч 162 южноуральцев с подтвержденным COVID-19, в том числе шесть тысяч 884 человека умерло непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 24 февраля 2022 года на госпитальных базах и на дому получают лечение 39 тысяч 494 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 41 тысяча 488 жителей). Максимальный показатель за весь период пандемии был 14 февраля - 48 тысяч 363 пациента.

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.