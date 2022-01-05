05.01.2022
За сутки заболело ковидом 400 южноуральцев, выздоровело 417, скончалось 27
05.01.2022
В Одигитриевском монастыре Челябинска создали необычный Рождественский вертеп
05.01.2022
На территории шести городов Челябинской области установились НМУ
05.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 5-7 января
03.01.2022
Челябинцы возмутились подорожанием проезда до Сельмаша
03.01.2022
Шестеро южноуральцев отдали мошенникам почти 3,5 миллиона рублей
За сутки заболело ковидом 400 южноуральцев, выздоровело 417, скончалось 27
02.01.2022
За сутки заболело ковидом 445 южноуральцев, выздоровело 468, скончалось 26
30.12.2021
Где в праздники южноуральцы смогут привиться от ковида
30.12.2021
За сутки заболело ковидом 483 южноуральца, выздоровело 572, умерло 26
29.12.2021
В Челябинской области число коек для лечения пациентов с ковидом сократилось в 2,7 раза
Календарь праздничных дней на 2022 год
30.12.2021
Мечты южноуральцев становятся реальностью: РМК продолжает реализацию социальных и благотворительных проектов
29.12.2021
История одного снеговика… родом из ИА «Урал-пресс-информ»
29.12.2021
В Коркино экс-начальник отдела вневедомственной охраны Росгвардии задержан УФСБ
28.12.2021
«Китами» на набережной Миасса заинтересовалась прокуратура
28.12.2021