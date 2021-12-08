08.12.2021
За сутки заболело ковидом 630 южноуральцев, умерло 29 человек
08.12.2021
Россиянам хотят предложить сдавать биометрию через смартфон
08.12.2021
Владимир Путин и Джо Байден обсудили Украину: откровенно и по-деловому
08.12.2021
Новый председатель Челябинского облизбиркома будет избран 9 декабря
08.12.2021
ВТБ предлагает создать цифровой суперсервис для сделок с недвижимостью
08.12.2021
Исторический музей порадует южноуральцев выставкой о стране восходящего солнца
За сутки заболело ковидом 630 южноуральцев, умерло 29 человек
08.12.2021
Ресторанам и кафе в Челябинской области разрешат работать в ночное время
08.12.2021
Челябинская область получит ещё один транш на стационарное лечение пациентов с ковидом
07.12.2021
За сутки заболело ковидом 633 южноуральца, умер 31 человек
07.12.2021
«Мы вместе»: ММК рассказал на международном форуме о том, как помогает Магнитогорску в пандемию
Объявившая голодовку челябинка в погонах будет решать свой квартирный вопрос через суд
07.12.2021
Юрий Борисов: Челябинская область лучше других регионов выходит из кризисной ситуации, связанной с пандемией
06.12.2021
В Челябинске затягивается ремонт трамвайных путей по улице Цвиллинга
03.12.2021
Южноуральцам с медотводами разрешили посещать общественные места по справке
03.12.2021
В Челябинской области начнут вакцинировать от ковида подростков в конце декабря
02.12.2021