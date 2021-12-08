За сутки заболело ковидом 630 южноуральцев, умерло 29 человек

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 630 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,5% меньше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее – 633 заболевших, снижение на 0,6%). Всего в области подтверждено 133 тысячи 716 случаев ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 895 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 904). Всего в регионе 118 тысяч 961 житель сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки скончалось 29 жителей с подтвержденным COVID-19, что меньше аналогичного показателя предшествующих суток (днем ранее – умер 31). С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни шести тысяч 646 человек, в том числе пять тысяч 376 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

На госпитальных базах и на дому получают лечение восемь тысяч 67 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – восемь тысяч 631 житель).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.