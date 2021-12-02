02.12.2021
За сутки заболело ковидом 647 южноуральцев, выздоровело 1506, умерло 30
02.12.2021
Какой будет единая валюта России и Белоруссии: старый новый рубль
02.12.2021
«Омикрон» может сорвать новогодний отдых россиян
02.12.2021
Челябинская область пока отстает по уровню вакцинации от среднероссийского показателя
02.12.2021
Экс-полицейский из Магнитогорска осужден за раскрытие гостайны
02.12.2021
Исследование: бизнес выбирает банки по цифровым сервисам
За сутки заболело ковидом 647 южноуральцев, выздоровело 1506, умерло 30
02.12.2021
«Омикрон» может сорвать новогодний отдых россиян
02.12.2021
Челябинская область пока отстает по уровню вакцинации от среднероссийского показателя
01.12.2021
У южноуральцев есть выбор – в регионе имеются в наличии все четыре вида вакцин от ковида
01.12.2021
В Челябинской области второй день снижается суточное число подтвержденных случаев ковида
После дождичка в четверг: автосалон уже 4 раза переносил сроки ремонта застрахованного автомобиля
01.12.2021
Страсти по Комсомольскому проспекту накаляются: администрация Челябинска не согласилась с критикой ГИБДД
01.12.2021
С первого декабря в Челябинской области вступают в силу новые ограничения
01.12.2021
ГИБДД раскритиковала власти Челябинска за организацию дорожного движения на Комсомольском проспекте
30.11.2021
Большинство челябинцев против введения QR-кодов в общественном транспорте
29.11.2021