За сутки заболело ковидом 93 южноуральца, выздоровело 33, умерло трое

В Челябинской области за прошедшие сутки коронавирусная инфекция подтверждена у 93 жителей региона, что на 1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 92 инфицированных). Число заболевших школьников держится на одном уровне – по восемь человек за день.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 33 пациента, перенесших коронавирус, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее - 177). За сутки умерло трое жителей, заболевших коронавирусной инфекцией (днем ранее – двое).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего с начала пандемии заболели коронавирусной инфекцией 333 тысячи 456 человек, вылечились 322 тысячи 868 жителей.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 13 южноуральцев. Из них семь тысяч 735 жителей скончалось непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 17 июня 2022 года продолжают борьбу с ковидом одна тысяча 533 человека, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 476 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.