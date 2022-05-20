За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое

В Челябинской области за прошедшие сутки заболело коронавирусом 122 человека, что на 1,6% меньше показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 124 инфицированных).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, выздоровели и выписаны из больницы за сутки также 122 человека, перенесших коронавирус, что больше показателя предыдущего дня (днем ранее – 63).

Накануне скончалось трое пациентов с ковидом, что больше показателя предыдущего дня (тогда умерло четверо).

Всего с начала пандемии переболело ковидом 330 тысяч 651 житель. Сумели справиться с болезнью 319 тысяч 703 пациента. Умерло восемь тысяч 936 южноуральцев, заболевших коронавирусной инфекцией. Из них семь тысяч 658 жителей - непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 278 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 20 мая 2022 года продолжают борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19 одна тысяча 880 человек, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - одна тысяча 883 человека).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.