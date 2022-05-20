20.05.2022
Южноуральцы занимают в банках на покупку жилья в среднем 2,2 миллиона
20.05.2022
Текслер и Решетников обсудили вопросы реализации антикризисных мер
20.05.2022
Челябинские пожарные приняли участие в международной акции «Сад памяти»
20.05.2022
Запрет на полеты в 11 аэропортов России продлён до 25 мая
20.05.2022
За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое
20.05.2022
Прокуратура настаивает на уголовном деле: в челябинском аэропорту выявлены нарушения в работе общепита
За сутки заболело ковидом и выздоровело по 122 южноуральца, умерло трое
18.05.2022
За время пандемии ковид оборвал жизни более 8,9 тысячи южноуральцев
17.05.2022
Продолжают борьбу с ковилом более 1,8 тысячи южноуральцев
16.05.2022
За неделю ковид оборвал жизни 28 южноуральцев
15.05.2022
В Челябинской области почти 1,9 тысячи южноуральцев продолжают борьбу с ковидом
В Челябинске «по-тихому» возобновили установку бордюров вдоль трамвайных путей
18.05.2022
В Челябинске все скульптуры готовы к песочному фестивалю
18.05.2022
Южный Урал вошел в ТОП самых дорогих регионов по стоимости санаторного отдыха
17.05.2022
Чуриловцы бьют тревогу по поводу засохших деревьев на улице Сергея Герасимова
16.05.2022
Эксперты: Членству Швеции и Финляндии в НАТО может помешать «курдский вопрос»
16.05.2022