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За сутки зарегистрирована смерть шести пациентов с ковидом

Общество
Сегодня, 13:05
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Автор: 
Любовь Юрина

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано шесть случаев смерти пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция Covid-19. У всех причиной смерти стали иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

Скончались трое женщин и трое мужчин из Магнитогорского и Челябинского городских округов. С начала пандемии умерло 698 южноуральцев с ковидом.

Как сообщили в пресс-службе минздрава области, непосредственно от ковидной пневмонии скончались трое мужчин: 69-летний житель Челябинска и два достаточно молодых мужчины из Магнитогорска – в возрасте 44 и 48 лет.

Кроме того, в Магнитогорске зарегистрирована смерть трех женщин с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Причиной смерти 50-летней женщины стали хронический гломерулонефрит и легочно-сердечная недостаточность, 59-летней женщины - сахарный диабет с множественными осложнениями и кардиосклероз, 82-летней женщины - ишемическая кардиомиопатия и атеросклероз коронарных артерий.

По данным областного штаба, за весь период пандемии в Челябинской области коронавирус унес жизни 698 южноуральцев в возрасте от 24 до 98 лет, в том числе 197 человек умерли от ковидной пневмонии, 501 человек – от иных заболеваний (коронавирус был сопутствующим).

По данным всероссийского оперативного штаба, на утро девятого ноября в России скончалось 30 тысяч 793 пациента с коронавирусной инфекцией (за сутки плюс 256 умерших, двумя днями ранее – 286 и 364). В УрФО зарегистрировано 2 тысячи 173 случай смерти пациентов с коронавирусом, в том числе непосредственно от ковида – одна тысяча 672. В Челябинской области умерло 698 жителя с коронавирусом (197 - от ковида), в Свердловской области – 839, в Ханты-Мансийском автономном округе – 281, в Ямало-Ненецком автономном округе – 160, в Курганской – 104, в Тюменской области – 91.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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