22.12.2021
За весь период пандемии ковид оборвал жизни более семи тысяч южноуральцев
22.12.2021
Telegram стал самым быстрорастущим мессенджером и опередил по трафику WhatsApp
22.12.2021
В Карабаше установятся неблагоприятные метеоусловия
22.12.2021
Врачи ЧОКБ провели сразу две успешных трансплантации стволовых клеток онкопациентам
22.12.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 декабря
22.12.2021
В челябинском сквере Колющенко, где строят зимний городок, «поработали» вандалы
За весь период пандемии ковид оборвал жизни более семи тысяч южноуральцев
22.12.2021
Алексей Текслер: Напоминаю, запрета на проведение утренников и присутствия на них родителей нет
21.12.2021
В Челябинской области на карантине по ОРВИ - 8 школ и 637 классов, по ковиду – 2 класса
17.12.2021
За сутки заболело ковидом 607 южноуральцев, выздоровело 703, умерло 29
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
Новый проект генерального плана Челябинска принят депутатами гордумы единогласно, но рады этому не все
21.12.2021
Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
21.12.2021
Южноуральские контрразведчики отмечают профессиональный праздник
20.12.2021
Алексей Текслер: Каждый ребенок талантлив, нужно только определить, в чем помочь ему
17.12.2021
Приходить на утренник нельзя пропустить
17.12.2021