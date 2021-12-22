За весь период пандемии ковид оборвал жизни более семи тысяч южноуральцев

В Челябинской области с начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни семи тысяч 53 человек, в том числе пять тысяч 783 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

За прошедшие сутки скончалось 30 жителей с подтвержденным COVID-19, что больше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее – 28). Общее число погибших от COVID-19 в России превысило 300 тысяч человек.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки зарегистрировано 560 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 2,3% меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее – 573 заболевших, снижение на 1,4%). Всего в области подтверждено 141 тысяча 621 случай ковида.

Накануне выздоровели и выписаны из больницы 1034 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 1022). Всего в регионе 129 тысяч 582 жителя сумели победить коварную болезнь.

На госпитальных базах и на дому получают лечение шесть тысяч 321 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 446 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.