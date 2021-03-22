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За выходные 442 южноуральца бесплатно прошли ПЦР-тестирование

В минувшие выходные жители Челябинской области вновь могли сдать бесплатно тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 в торгово-развлекательных комплексах семи крупных городов.

Как сообщает пресс-служба минздрава, в минувшие выходные, 20 и 21 марта было сделано 442 теста на 11 пунктах в торговых комплексах региона.

В начале акции ПЦР-диагностику в торговых центрах проходили по две тысячи жителей региона, потом – по полторы. Последние пять недель, по выходным, отмечается постепенное снижение желающих обследоваться на коронавирус – 1251, потом 1061, затем 617 и на прошлых выходных – чуть более полутысячи.

Проведение тестирования помогает выявлять бессимптомных носителей коронавирусной инфекции среди жителей Южного Урала.

Всего с начала пандемии в регионе проведено один миллион 771,7 тысячи исследований методами ИФА и ПЦР на коронавирусную инфекцию COVID-19, в том числе 21 марта –шесть тысяч 929 тестов.

По состоянию на 21 марта в Челябинской области выявлено 55 тысяч 437 инфицированных COVID-19. С ковидом справились более 48,7 тысячи южноуральцев. Продолжает лечение от коронавирусной инфекции чуть более 4,3 тысяч жителей области.

Напомним, начиная с новогодних каникул в регионе любой житель региона может бесплатно пройти тестирование методом ПЦР на коронавирусную инфекцию. Обследуют только тех, у кого не было никаких признаков инфекционных заболеваний.