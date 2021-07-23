Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области продолжает набирать обороты. За прошедшие сутки число подтвержденных случаев заражения ковидом достигло 312-ти - это антирекорд последней волны (сутками ранее было 305 вновь заболевших).

Увеличивается и число смертей. Так, за прошедшие сутки в регионе скончалось 15 пациентов с коронавирусом: от COVID-19 - 13 человек, от других причин – два (сутками ранее умерло 13 человек).

Как сообщает пресс-служба регионального минздрава, всего с начала пандемии на Южном Урале подтверждено 72 тысячи 329 случаев заболевания COVID-19. В настоящее время число больных ковидом составляет в регионе четыре тысячи 729 человек.

Выписано за период эпидемии было 64 тысячи 266 пациентов, в том числе за прошедшие сутки больничные стены покинули 186 жителей Челябинской области, победивших коронавирус.

За время пандемии методами ИФА и ПЦР было проведено два миллиона 741 тысяча 736 исследований на COVID-19, в том числе за прошедшие сутки сделано 12 тысяч 502 теста.