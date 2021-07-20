Заболеваемость ковидом в Челябинской области растет, смертность остается высокой

В Челябинской области продолжает расти заболеваемость коронавирусом. За прошедшие сутки в регионе подтверждено 299 новых случаев заболевания ковидом (сутками ранее – 297, двумя сутками ранее – 294).

В настоящее время число больных коронавирусом южноуральцев составляет, по данным областного минздрава, четыре тысячи 375 человек. С начала пандемии на Южном Урале было подтверждено 71 тысяча 409 случаев заболевания COVID-19.

За прошедшие сутки в Челябинской области от коронавируса в «чистом виде» скончалось 14 пациентов (сутками ранее – 12; двумя сутками ранее – также 12 человек, еще у одного умершего 18-го июля южноуральца ковид был сопутствующим заболеванием).

Выписали за последние сутки 154 пациента, перенесших коронавирус. Всего с начала пандемии выздоровели и покинули больничные стены 63 тысячи 740 южноуральских пациентов.

Как сообщает министерство здравоохранения Челябинской области, за время эпидемии методами ИФА и ПЦР в регионе было проведено два миллиона 708 тысяч 355 исследований, в том числе за минувшие сутки было сделано семь тысяч 566 тестов.