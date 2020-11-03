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При одном условии

Запуск новой инфекционки в Челябинске позволит вернуть часть ковидных баз к обычной работе

Общество
Сегодня, 11:39
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Автор: 
Любовь Юрина

Запуск новой инфекционной больницы в Челябинске позволит разгрузить коечный фонд больниц, где сейчас развёрнуты ковидные базы, и вернуть работу медучреждений в прежний режим работы с пациентами. Но это будет сделано при условии, что прекратится рост числа заболевших коронавирусной инфекцией.

«С запуском новой инфекционной больницы мы будем возвращать ряд коек в плановый формат», – подчеркнул губернатор Алексей Текслер.

К плановому режиму работы, вероятнее всего, вернется и городская больница №2 Челябинска, где 31 октября произошел взрыв в отдельном помещении для хранения кислородных ёмкостей.

Напомним, 156 пациентов, проходящих лечение в этой больницы, после взрыва были распределены по иным ковидным базам города, из них 3 - реанимационных больных.

«Тот резерв, который у нас есть, позволил всех больных из ГКБ №2 разместить по ковидным базам», - подчеркнул Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что после проведенного ремонта горбольница №2 начнет принимать только плановых пациентов. «Мы вернем больницу в плановый режим, а не в формат ковидной базы», - подчеркнул Алексей Текслер.

Как рассказали агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, все решения по возвращению ковидных баз к прежнему, плановому режиму работы, будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе.

С одной стороны, 12 ноября откроется новая инфекционная больница, которая при необходимости может принять до 500 пациентов и разгрузить часть ковидных баз, развернутых на базе обычных больниц. С другой стороны, численность заболевших коронавирусной инфекцией и госпитализированных в медицинские учреждения неуклонно растет. Если так и дальше будет продолжаться, то решение о закрытии части госпиталей придется принимать позднее, после улучшения эпидобстановки.

На сегодня ковидные госпитали развернуты на базе 28 больниц региона в 15 муниципалитетах: Челябинск (10 лечебных учреждений), Магнитогорск (четыре базы), Аша (горбольница), Верхнеуральск (районная больница, для обслуживания района и окрестностей), село Еткуль (районная больница), Златоуст (на базе горбольницы и роддома), Карталы (районная больница, будет также принимать пациентов Чесмы и Локомотивного), Касли (районная больница), Копейск (горбольница №1), Кыштым (горбольница), Коркино (на базе городского роддома, на 100 мест), Миасс (горбольница), Сатка (районная больница), Чебаркуль (областная больница), Южноуральск (горбольница). На этих базах – 6 436 коек.

По состоянию на третье ноября на госпитальных базах области получает лечение 4 807 человек, накануне в больницах было 4 722 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией. Число госпитализированных южноуральцев с коронавирусом растет.

 

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Автор: 
Любовь Юрина
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