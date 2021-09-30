«Здоровые» проекты ЮУрГУ заменят тренера и семейного врача

В Год науки и технологий в России октябрь объявлен месяцем генетики и качества жизни. Переход на высокотехнологичное здравоохранение – естественный шаг в развитии медицины. Цифровые технологии на стражу здоровья поставил Южно-Уральский государственный университет (Челябинск).

В вузе реализуются проекты, которые помогут отследить опасные изменения в организме, и вовремя выявить болезнь или заняться ее профилактикой. Все пилотные проекты включены в основу здравостроительства «Умного города».

Новую модель здравоохранения в Челябинске – 4P-медицину – внедряют с помощью «Колонны здоровья» и «Умных тренажеров». Это разработки Института спорта, туризма и сервиса ЮУрГУ, которые направлены на диагностику организма и выявление начальных признаков заболеваний.

«Колонна здоровья» измеряет длину и массу тела, артериальное давление и частоту пульса, температуру, насыщение крови кислородом, силу кистей рук, содержание жира в организме. Результат появляется на сенсорном экране. «Колонна здоровья» доступна в дни тестирования в холле спортивного комплекса ЮУрГУ, сообщает пресс-служба вуза.

Установку будут дополнять: в нее планируют добавить стабилометрическую платформу – по уровню колебаний можно отследить, например, поясничный остеохондроз. Термографическая функция позволит выявить ЛОР-заболевания и зафиксировать предынсультные состояния (асимметрию лица).

«Реализация проекта позволит собрать базу данных параметров различных функциональных систем человека, провести их анализ и поиск «неявных закономерностей», создать интеллектуальный алгоритм распознавания аномальных изменений в физиологии человека с использованием нейронных сетей», – рассказал рассказал кандидат биологический наук, директор Научно-исследовательского центра спортивной науки ИСТиС Виталий Епишев.

Доступ к информации получат и пациент, и лечащий врач. Кроме того, с приложением будут синхронизироваться «Умные тренажеры». Первым станет «Гравитрон», используемый для обучения подтягиванию. Каждый тренирующийся с помощью смартфона передаст информацию о своих физических параметрах и получит персонифицированные рекомендации.

Южно-Уральский государственный университет – это университет цифровых трансформаций, где ведутся инновационные исследования по большинству приоритетных направлений развития науки и техники. В соответствии со стратегией научно-технологического развития РФ университет сфокусирован на развитии крупных научных междисциплинарных проектов в области цифровой индустрии, материаловедения и экологии.

В Год науки и технологий ЮУрГУ стал участником программы «Приоритет–2030». Вуз выполняет функции регионального проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня (УМНОЦ).