Желания юных южноуральцев сбываются
Общество
Сегодня, 10:56

Супруга губернатора Челябинской области Ирина Текслер исполнила новогоднее желание Глеба Туинова из поселка Октябрьский (Копейский городской округ, Челябинская область).

Напомним, в этом году впервые в Челябинской области стартовала Всероссийская акция «Ёлка желаний».

На новогодней елке в резиденции губернатора повесили 50 шаров с новогодними пожеланиями юных южноуральцев, находящихся в сложной жизненной ситуации. Губернатор, все члены правительства сняли с елочки по одному шару, чтобы исполнить пожелания детей.

В акции приняла участие и Ирина Текслер. Ей достался шар Глеба с мечтой о скоростном велосипеде. Глеба Туинова воспитывает бабушка, он имеет ряд серьезных заболеваний и обучается на дому. Мальчик также учится в музыкальной школе, в компьютерной академии и посещает кружки творчества. Накануне, 23 декабря, супруга губернатора приехала к 14-летнему мальчику домой приехала и вручила ему скоростной велосипед, сообщает пресс-служба администрации Копейска.

Глеб показал Ирине Николаевне свои многочисленные награды и сыграл несколько музыкальных произведений на баяне. Прощаясь, Глеб вместе с бабушкой подарили Ирине Текслер маленький кактус.

Губернатор Алексей Текслер решил исполнить сразу два желания. Владислав из Челябинска, который занимается пятиборьем, получит в подарок обмундирование для фехтования. Четырехлетняя Софья получит интерактивную собаку. Подарок ей вручила Ирина Текслер.

Все подарки «правительственные волшебники» приобретают за счет собственных средств.

Главе Копейского городского округа Андрею Фалейчику также достался один из шаров с «Елки желаний». Подарок ребенку мэр вручит в ближайшее время.

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Теги
Новый год
Ёлка желаний
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