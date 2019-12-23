В Челябинской области дан старт «Елке желаний»

Всероссийская благотворительная новогодняя акция «Елка желаний» стартовала в Челябинской области в минувшие выходные. В ходе акции представители исполнительной и законодательной власти регионов исполняют самые заветные мечты детей.

В воскресенье, 22 декабря, губернатор Алексей Текслер и все члены правительства регионального правительства выступили в роли волшебников, исполняющих мечты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Друзья, каждый ребенок под Новый год рассчитывая на настоящее чудо, ждет исполнение своих желаний. Очень важно, чтобы детские мечты сбывались», - отметил губернатор, ставший в предновогодние дни Дедом Морозом.

На новогодней елке в резиденции губернатора повесили 50 шаров с желаниями юных южноуральцев. «На елке находятся шары, внутри них записки, а в них настоящие новогодние пожелания детей», - рассказал глава региона. - У нас с вами есть возможность побыть немного волшебниками и эти желания детей исполнить».

Губернатор, его замы и министры сняли по одному шару. «Владислав из Челябинска просит обмундирование для фехтования, он занимается пятиборьем. Софья 4 года, тоже Челябинск, попросила игрушечную интерактивную собаку или кошку», - рассказал Алексей Текслер.

В акции приняла участие и супруга губернатора. Ирине Текслер достался шар с желанием от Глеба из Копейска. Мальчик мечтает о скоростном велосипеде.

«В ближайшие дни обязательно выполним пожелания, и, подчёркиваю, сделаем это из личных средств, - пообещал Алексей Текслер и отметил, что аналогичных шагов ждет и от своих подчиненных. - Пусть в Новом году сбудутся все детские мечты».

До наступления нового года заветные подарки получат маленькие жители региона, среди которых дети, потерявшие родителей, находящиеся под опекой и в центрах помощи детям, оставшиеся без попечения родителей, дети военнослужащих, погибших при исполнении, дети с установленной инвалидностью и дети из неполных семей.

Новогодняя благотворительная акция пройдет в каждом районе и городе Челябинской области.