Жителей Челябинской области пригласили протестировать новый сервис «Дом.Госуслуги»

В Челябинской области в тестовом режиме запущен в работу специальный сервис для жителей многоквартирных домов. С его помощью можно подавать заявки в управляющие организации, контролировать их исполнение, а также целевое расходование средств, передавать показания всех установленных в квартире приборов учета, направлять обращения в жилищную инспекцию и выполнять много других операций. Сервис открывает доступ к отчетам управляющей компании за прошлый год – данные автоматически загружаются из ГИС ЖКХ

«Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Данные о недвижимости загружаются автоматически. В случае отсутствия информации необходимо вписать данные самостоятельно и направить заявку в мобильном приложении. После рассмотрения данные отобразятся в личном кабинете пользователя», - сообщили разработчики.

Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы». Приложение доступно для скачивания в AppStore и Google Play.

Сейчас сервис работает в Белгородской и Челябинской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе, а в дальнейшем должен охватить все регионы страны.