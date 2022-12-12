12.12.2022
Консультация юриста: увольнение без отработки
12.12.2022
Проект «Красота в тебе» помогает челябинским женщинам найти свою изюминку
12.12.2022
Арестован житель Сосновского района, который спрятал труп своей бывшей жены в лесу
12.12.2022
Главный южноуральский полицейский уехал на Кавказ
12.12.2022
В Челябинске открылись елочные базары
12.12.2022
За плохую уборку снега подрядчики оштрафованы на миллион рублей в Челябинске
Жителей Челябинской области пригласили протестировать новый сервис «Дом.Госуслуги»
09.08.2021
Мусор и некошеная трава: управляющие компании Челябинска запустили город
11.02.2019
Управляющие компании Челябинска, не убирающие снег во дворах, могут лишиться лицензий
26.07.2018
Более 500 домов в Челябинской области остались без управляющих компаний
04.04.2018
Жители Челябинска жалуются на радиацию из подвалов многоквартирных домов
Глава Ясиноватой побывал в Челябинске: Люди тут очень похожи с жителями Донбасса
11.12.2022
«Пора прекращать спекуляцию»: челябинский депутат выступил в суде против перекраивания челябинского леса
10.12.2022
Детский ансамбль «Урал» выступит на закрытии Года культурного наследия народов России в Москве
09.12.2022
Впервые в "Зеленом рейтинге": Виктория Абрамченко отметила Челябинскую область в "ликвидации объектов накопленного вреда"
09.12.2022
Челябинский АНГЕЛ стал обладателем ордена Мужества и человеком года
08.12.2022