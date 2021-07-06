Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут

Жители поселка Гогино (Брединский район, Челябинская область) просят губернатора Челябинской области Алексея Текслера вернуть им автобусный маршрут «Бреды-Карталы», который был закрыт в связи с нерентабельностью после запуска электрички «Карталы – Айдырля».

«Просим Вас убедительно восстановить движение автобуса “Бреды-Карталы”, - написали жители Гогино главе Боровского сельского поселения. – Здесь живут в основном пенсионеры, на электричке нам ездить неудобно, рано уходит и поздно приходит».

Но местные власти жителей не услышали и тогда они решили обратиться к губернатору и написали в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!!!» ВКонтакте». Селяне рассказывают главе региона, что пенсионерам часто приходится ездить в поликлинику и по иным делам (в Карталах учатся дети). А электричка «Карталы – Айдырля» отправляется только рано утром. Автобус в этом плане их очень устраивал. Им пользовались и жители Новогиоргиевки, Боровое и Бреды. Но его пришлось отменить, так как мало людей стало ездить на нем.

«Обращались к местному депутату, к главе Боровского поселения, а также к главе района, везде отказ, нет денег. Просим вас в помощи решения этого вопроса», - обратились к Алексею Текслеру жители.

Напомним, с 12 января 2021 года по многочисленным просьбам жителей стали курсировать новые пригородные поезда в Брединском районе «Карталы-1 - ст. Айдырля».

«Огромное количество жителей обращались к губернатору Алексею Текслеру, писали письма в министерство дорожного хозяйства и транспорта области с просьбой запустить электричку, - рассказали в пресс-службе миндортранса. - Электричка идет в удобное для жителей время – в восемь утра. После ее запуска автобусный маршрут перестал пользоваться популярностью и пассажиропоток резко сократился».

Было принято решение закрыть автобусный маршрут. Но теперь пошли обращения с просьбой вернуть его. Накануне в министерстве состоялось совещание, на котором обсуждался данным вопрос.

«Сейчас решается вопрос о восстановлении автобусных перевозок. Летом автобус будет работать, а осенью маршрут переведут на регулируемый тариф», - пояснили в министерстве.

Но все жители верят обещаниям. Татьяна Толмачева в комментариях пишет, что толку нет просить помощи у властей. Им с первого апреля оставили только один рейс автобусный (правда, она не называет, с каком это поселении). «Живите как хотите. Нам даже в район съездить, только такси. Детям на учёбу в техникум в Еманжелинск нет возможности приехать. За это время наш вопрос так и не решили. Может что-то к выборам пообещают и забудут», - считает жительница. Жизнь покажет, кто прав.