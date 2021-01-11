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В Челябинской области запустят новую пару пригородных поездов

В Челябинской области с 12 января пригородные поезда начнут курсировать по новому направлению в Брединском районе.

«12 января 2021 года начинают курсировать пригородные железнодорожные поезда №6537 “станция Карталы-1 - ст. Айдырля: и № 6536 “ст. Айдырля – ст. Карталы-1”», - сообщает телеграм-канал миндортранса региона.

В ведомстве отмечают, что новые маршруты запущены по просьбам жителей Брединского района.

Со станции Карлаты-1 электропоезд будет отправляться в 20 часов 24 минуты, на станцию Айдырля пребывать в 22 часа 38 минут. По пути предусмотрена одна остановка – в Бредах (в 21 час 43 минуты).

Из Айдырли электричка будет отъезжать в пять часов 59 минут, во время следования останавливаться в Бредах на одну минуту (шесть часов 50 минут) и в Карталы-1 прибывать в восемь часов восемь минут.

Для удобства пассажиров расписание новой пары пригородных поездов увязано с расписанием движения электропоездов «Ласточка», курсирующих по маршрутам Челябинск - Магнитогорск, Магнитогорск - Челябинск.