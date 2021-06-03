Жители челябинского Чурилово отстояли «двойку»

Жители челябинского микрорайона Чурилово отстояли «двойку». Благодаря внушительному числу собранных в защиту прежнего (с большим количеством рейсов) расписания для автобусов второго маршрута «Мехколонна - ЮурГУ» вопрос был решен в пользу пассажиров.

О радостном для чуриловцев событии сообщает сегодня, третьего июня, группа «Челябинский транспорт» в ВКонтакте. Ссылаясь на активистов, сообщество отмечает, что старое расписание жителям микрорайона пообещали вернуть через два-три дня.

Что касается расписания автобусов 34-го маршрута «Чурилово – Автобусный парк», то управление транспорта пока не готово его пересматривать – по причине отсутствия технической возможности.

«Однако, маловероятно, что такая отговорка поможет прекратить поток жалоб», - уверены в «Челябинском транспорте».

Напомним, по новому расписанию «вторые» и «34-е» автобусы начали ходить с первого июня. Жители поселка Чурилово, возмущенные увеличением числа интервалов между рейсами, начали собирать подписи.

Также с первого июня жителям южноуральской столицы придется дольше ждать автобусы еще пяти маршрутов: №1 «Железнодорожный вокзал-Аэропорт», №4 «Мамина-ЮУрГУ», №18 «Автобусный парк-Железнодорожный вокзал», №41 «Поворот ЧМК-Аэропорт» и №64 «Автобусный парк-Железнодорожный вокзал».