25.09.2023
В Челябинске закрытие движения по улице Северо-Крымской продлили до 16 октября
25.09.2023
Жители челябинского микрорайона Чурилово с 27 по 30 сентября останутся без горячей воды.
25.09.2023
Челябинский спортсмен подтвердил титул чемпиона России по бадминтону
25.09.2023
Более 330 пьяных водителей выявили сотрудники ГИБДД за минувшую неделю
25.09.2023
В Челябинск проникнут «Лучи творчества»
25.09.2023
Игорь Курчатов: уральский след в науке: в Челябинске презентуют книгу о великом ученом
Жители челябинского микрорайона Чурилово с 27 по 30 сентября останутся без горячей воды.
04.09.2023
Когда появится новая поликлиника в Чурилово
22.08.2023
В Чурилово снова откроют филиал поликлиники ДКГБ №1, но по другому адресу
16.08.2023
Ко дню города у чуриловцев появится своя благоустроенная набережная
21.07.2023
В Чурилово неизвестный обстрелял припаркованные автомобили
В престольный праздник кафедрального собора Челябинска стартует «Симеоновский фестиваль»
25.09.2023
В Челябинске к отоплению подключено 266 садиков и 48 школ
25.09.2023
Челябинская «пятерка» до конца сентября будет ходить по измененному маршруту
25.09.2023
На «Уфалейском благовесте» гостей ожидало духовное пиршество
24.09.2023
Настоящее чудо: После атаки ВСУ на штаб ЧФ рама иконы сгорела, а образ святого уцелел
24.09.2023