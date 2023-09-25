Жители челябинского микрорайона Чурилово с 27 по 30 сентября останутся без горячей воды.

Как пояснили в пресс-службе администрации города, горячее водоснабжение будет отключено в связи с подключением нового детского сада в микрорайоне «Яблочный» и реконструкцией теплотрассы, диаметр которой будет увеличен с 500 до 700 миллиметров.

В общей сложности под отключение попадает 105 многоквартирных домов и девять социальных учреждений, расположенных на улицах Зальцмана, Трашутина, 1-й и 2-1 Эльтонской, Сергея Герасимова, Конструктора Духова.

Провести несколько дней без воды предстоит чуриловским садикам №44, №30, №32, №367, филиалам школы №116 на 2-1 Эльтонской и Конструктора Духова.

Кроме того, горячей воды не будет в детской поликлинике №8 и взрослой поликлинике №8 на Трашутина, 18 и 20.

Городские власти приносят чуриловцам извинения за временные неудобства.