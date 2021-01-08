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Жители Копейска выстраиваются в очередь, чтобы сдать тест на ковид

В торгово-развлекательном комплексе «Слава» Копейска (Челябинская область) сегодня, восьмого января, выстроилась большая очередь – горожане в немалом количестве собрались в стенах ТРК не ради покупок, а чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию.

Медики проводили тестирование в течение двух часов, с десяти утра до полудня, с целью выявления бессимптомных носителей коронавируса: анализ брали только у копейчан без признаков острых респираторных вирусных инфекций.

На то, чтобы взять анализ у одного человека, медицинские работники тратили около пяти минут. Сдаче теста предшествовало заполнение горожанами анкет. Каждый участник тестирования должен был ответить на ряд вопросов и подписать согласие на его прохождение.

В числе копейчан, пришедших в пятницу в ТРК «Слава», чтобы сдать тест на коронавирусную инфекцию, была Ирина Ежова, которая призналась, что это нужно ей для собственного спокойствия.

По словам горожанки, меры профилактики она соблюдает, ношением маски не пренебрегает, на всякий случай принимает противовирусные препараты. Тем не менее, ответственная копейчанка решила удостовериться, что у нее действительно все в порядке и она не является переносчицей опасной инфекции.

Результаты тестов будут готовы через два-три дня после сдачи. Хранятся они в единой защищенной базе, доступной лишь медикам. За получением результата нужно обращаться к врачу-терапевту в поликлинике по месту прописки.

Напомним, обследование всех желающих на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 в ТРК Копейска и еще трех городов региона (Челябинске, Магнитогорске и Южноуральске) проводится все новогодние каникулы, начиная с третьего января.

Для прохождения тестирования при себе необходимо иметь паспорт и полис обязательного медицинского страхования.

Фото Копейского телевидения