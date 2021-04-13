Жители Заварухино записали видеообращение к губернатору

Жители деревни Заварухино (Краснопольское сельское поселение, Сосновский район, Челябинская область) записали видеообращение к губернатору.

«Мы, жители деревни Заварухино, просим Вас о помощи, - обращаются селяне к губернатору Алексею Текслеру. - Каждую весну мы ждем с ужасом. Поскольку паводок. Затапливает мост, затапливают поля. По дороге проехать практически невозможно. Нам необходимо, чтобы вы взяли это дело под контроль».

В этом году из-за разлива реки Зюзелга затопило мост, подъездную дорогу. Школьники были освобождены от занятий.

Житель деревни Александр Клепин, имеющий свой трактор, рассказал; «Каждую весну я не сплю ночами, постоянно вытаскиваю [односельчан- прим. ред.]. Кто-то утонул в речке в машине, кто-то в грязи на поле. Дети в школу не могут ходить по весне, так как автобус отказывается доезжать до остановки. Такси к нам тоже не ездит, скорая помощь отказывается заезжать, так как дорог нет. Пожарные тоже отказываются ехать [по размытым дорогам – прим. ред.], а по мосту боятся, так как «Урал» - машина тяжелая, а больше им негде объехать».

Жительница деревни, которой скоро рожать, переживает, что скорая помощь не сможет к ней добраться. «Из года в год к нам отказываются ездить школьный автобус, рабочий транспорт, общественный транспорт, скорые. Приходится идти пешком через маленький мостик, а он еле дышит. Сидим и переживаем. Мне через две недели рожать, а все растечется и дорог нет. Какая ко мне приедет скорая? Да никакая. Я со схватками пойду по этому дырявому мосту?», - волнуются молодая женщина.

В администрации Сосновского муниципального района заверяют, что паводок «на маленькой речке Зюзелга - притоке р. Миасс - подошел к завершению». «Из всех мостовых переходов и дамб, сооруженных в ее пойме, только самый низкий мост в д. Ужевка (один из трех) пока закрыт для проезда», -отмечают в районной администрации и заверяют, перед открытием моста будут восстановлены подмытые подъезды к нему со стороны Рощинского и Мирненского поселений.

В мэрии подчеркивают, что ситуация с паводком находится на контроле отдела ГО и ЧС администрации Сосновского муниципального района.

Настроение жителей далеко не столь радужное. «Бездействие администрации просто удивляет, как можно терпеть и не слышать боль жителей деревни», - пишет Мадина Абдрахимова в группе деревни ВКонтакте.

Селяне говорят, что они на протяжении полутора десятков просят местные и областные власти решить проблему с дорогой и мостом. Но ничего не меняется.

«На протяжении 15 лет мы регулярно пишем обращения в администрацию Сосновского района с просьбой сделать нам дорогу, сделать нам мост, но получаем лишь отписки, - отмечается в обращении. - На данный момент администрация затягивает процесс изготовления необходимой документации для проведения работ».

Представитель администрации Сосновского района ответила, что в ноябре 2020 года были приняты постановления о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории по дороги от пос. Есаульский до деревни Заварухино и моста, связывающего деревню с поселком. В сентябре принято постановление по планировки территории под дорогу от поселка Красное Поле до деревни Заварухино.

Проектные работы будут вестись в течение года. Потом будет подниматься вопрос о финансировании проектно-изыскательских работ строительства моста и дорог. «Только так. Быстрее не будет, закон не позволит», - добавляет представитель районной администрации. Видимо, ждать селянам придется еще не один год.

Фото. администрация Сосновского района