Зюраткуль: место силы

Кто хоть раз побывал в национальном парке «Зюраткуль» - удивительном, потрясающем, волшебном уголке Челябинской области, уже никогда не расстанется с этим удивительным местом, навсегда влюбившись в него, а кто ни разу не бывал – просто обязан это сделать: восхитительные эмоции, незабываемые ощущения гарантированы.

Теперь побывать на Зюраткуле, насладиться красотой его горных вершин, лесными просторами и, конечно, озером, именем котором назван нацпарк, может любой житель России и даже мира – не покидая стен своих квартир, лежа на диване или сидя в любимом кресле.

Такую возможность каждому человеку, в котором живет дух путешественника, кто любит открывать для себя новые места, кто испытывает радость от единения с природой (пусть и виртуального), подарила компания МТС, запустив в национальном парке «Зюраткуль» проект «Место силы», миссией которого является экологическое просвещение, развитие внутреннего туризма и сохранение природного наследия.

Открыть для себя красоту нетронутой природы России и найти свое «место силы» вместе с МТС просто – нужно лишь зайти на сайт федерального проекта, где говорится, что компания создает технологические продукты для экологического просвещения (это VR- и AR-гиды, онлайн-экскурсии и другие сервисы для взрослых и детей) совместно с национальными парками и заповедниками. Радостно и приятно, что свой взор МТС обратил и на «Зюраткуль» (проанализировав «большие данные», компания пришла к выводу, что именно к этой территории Южного Урала приковано наибольшее внимание туристов, в том числе из других регионов страны).

Презентация проекта «Место силы. Легенды Зюраткуля» прошла - с большим успехом - в визит-центре нацпарка в Сатке в минувшую пятницу, восьмого октября.

Директор МТС в Челябинской области Андрей Березной, представляя проект гостям, отметил, что его главная идея заключается в объединении технологий, ярких и интересных с точки зрения туризма уголков природы (нацпарков, заповедников) и жителей России.

«Мы постарались соединить технологии и научно-просветительский опыт наших партнеров – для того чтобы вовлечь во внутренний туризм как можно больше людей. Не каждый человек может подняться на скалу - не все мы являемся альпинистами. Однако современные технологии позволяют побывать в самых недоступных местах каждому из нас – совершенно бесплатно», - отметил Андрей Березной.

Возможность совершить виртуальную экскурсию по нацпарку «Зюраткуль» - это еще не все, что МТС приготовил для жителей страны, включая, конечно же, южноуральцев: восьмого октября саткинцам была презентована выпущенная тиражом в тысячу экземпляров книга, красочная и увлекательная, под названием «Место силы. Легенды Зюраткуля». На страницах уникального – без преувеличения – издания можно встретить QR-коды, сканируя которые, читатель сможет увидеть дополнительные интерактивные материалы на своем смартфоне.

«Легендами о Зюраткуле» компания МТС одарила всех гостей презентации. Большая часть книг останется в Саткинском районе, также ее создатели планируют поделиться цифровым каталогом с библиотеками региона – чтобы каждый его житель, независимо от возраста, смог насладиться красотой заповедного уголка родного края, погрузившись в его по-настоящему прекрасную атмосферу.

«Цифровые книги позволяют удаленно, без экскурсовода, вовлекать во внутренний туризм все большее число людей. Устанавливаемые нами фотоловушки – это вообще отдельная и очень интересная история: с их помощью можно наблюдать за дикими, в том числе краснокнижными, животными в их естественной среде, подсчитывать популяцию, выяснять их привычки, места миграции. И в дальнейшем ученые смогут делать на основании этих наблюдений свои выводы о том, как защищать животных и увеличивать их численность», - сказал Андрей Березной.

По его словам, компания, работая над проектом «Место силы», использует несколько инструментов. Это аудиогиды, позволяющие с помощью клика, звуковой дорожки провести экскурсию по интересующему маршруту, это панорамные фильмы, это камеры с умным видеонаблюдением, благодаря которым можно предотвращать природные пожары, бороться с вандалами и браконьерами.

«Наша компания запустила очень интересный проект на Куршской косе - с помощью шлема и определенной системы роликов территорию нацпарка теперь можно обозревать с высоты птичьего полета, пролетая по маршруту перелетных птиц», - рассказал Андрей Березной.

По его словам, МТС уже реализовал экологический проект «Место силы» в семи национальных парках России.

«Собираем много положительных отзывов, которые поступают со всех сторон: и от тех, кто воспользовался данными сервисами как турист, и от самих нацпарков. Очень приятно слышать, что проект приносит реальную пользу, что благодаря «Месту силы» национальный парк, например, сохраняет популяцию куниц. Есть проекты, которые позволили привлечь дополнительных туристов. Сегодня, в период пандемии, мы не можем выезжать далеко, а отдыхать хотим, так что подобные проекты очень своевременны, они привлекают людей, - подчеркнул Андрей Березной. – По свершившимся проектам мы видим, что люди интересуются онлайн-туризмом: заходят на соответствующие онлайн-ресурсы, выбирают понравившиеся места, потом собираются и едут. И это очень приятно».

Он отметил также, что проект «Место силы», запущенный восьмого октября на Зюраткуле, - подарок МТС ко дню рождения Сатки (его муниципалитет будет праздновать в ноябре) и, конечно, самому национальному парку (в последнем месяце осени «Зюраткулю» исполнится 28 лет).

Руководитель по работе с корпоративными клиентами МТС в Челябинской области Максим Пахтусов добавил, что книга «Легенды о Зюраткуле» является дополнением к интерактивному каталогу, созданному компанией МТС в рамках проекта «Место силы».

«Основная цель – популяризация экологической культуры и развитие внутреннего туризма. Книга позволяет любоваться природой и спланировать наиболее оптимальный маршрут для путешествия. Интерактивный каталог является основой книги, в него вошел иммерсивный онлайн-тур, который сопровождается аутентичными аудиоэффектами, цифровыми картами и позволяет полностью погрузиться в атмосферу нацпарка. В разделах книги мы собрали информацию о легендах, тайнах, загадках Зюраткуля, обитателях заповедника, его интересных локациях. Все это - в сопровождении оживающих картинок, панорамных фотографий и увлекательных фактов о нацпарке. Читатель, отправляясь в свое виртуальное путешествие по Зюраткулю, может знакомиться с абсолютно любым уголком в самом сердце Уральских гор», - отметил Максим Пахтусов.

Сам национальный парк «Зюраткуль» в этот день представляла его пресс-секретарь Марина Фомина.

«Мы безумно благодарны компании МТС за этот проект. Наши сотрудники также вложили в него очень много сил и времени. Начальник отдела экологического просвещения «Зюраткуля» Татьяна Викторовна Брюханова занималась книгой днями и ночами. Наши проводники возили сотрудников МТС по маршрутам, чтобы они могли заснять красоты нацпарка. В результате получилась красивая книга, с очень яркими фотографиями и, что очень важно, с информацией о том, как правильно себя вести в национальном парке. Думаю, что после прочтения книги каждый захочет отправиться в виртуальный тур по Зюраткулю. Те, кто не знал о существовании нашего нацпарка, с помощью интерактивной экскурсии и книги узнают о нем. Опытные туристы, которые у нас уже были, смогут найти для себя какие-то новые маршруты, открыть новые виды. И это тоже очень радует», - отметила Марина Фомина.

Реакция собравшихся в зале саткинцев была однозначно положительной – слова благодарности, восторг, радость от того, что в истории Саткинского района и нацпарка открывается новая страница.

Презентация закончилась, и участники пресс-тура – журналисты областных СМИ, приехавшие в Сатку из Челябинска, – отправились (вместе с МТС и сотрудницами нацпарка Мариной Фоминой и Натальей Третьяковой) лично знакомиться с «местом силы». Плотно перекусив (спасибо организаторам), дружная компания отправилась покорять хребет Москаль.

Стартовали путешественники не откуда-нибудь, а с территории дома лося «Сохатка» – уникального места, где люди спасают, подкармливают, холят и лелеют лесных великанов.

Дом лося начал свою работу в 2020-м году, когда в нацпарк привезли спасенного от браконьеров лосенка. Малыша назвали Лучик и оборудовали для него безопасное место. Когда Лучику исполнился год, здесь появилась и Дарёна – дочка убитой браконьерами лосихи. Жительница Чебаркульского района, нашедшая маленькую сироту, целый год ухаживала за Дарёной. Понимая, что это все же дикое животное, женщина решила найти для своей подопечной место, где о ней был заботились на воле.

Сейчас Дарёне 12 лет. И она очень хороша собой, любит морковку, яблоки, а особенно – овёс (с этой могучей красавицей участники пресс-тура имели счастье познакомиться лично: призванная работником дома лося, она таки вышла из лесной чащи и встречала нас, спустившихся с хребта Москаль, поеданием морковки и яблок).

Перед походом докричаться Дарёну не удалось – знакомство с ней стало неожиданным и очень запоминающимся подарком после восхождения, перед которым нам, пятничным гостям дома лося, удалось понаблюдать за двумя лосятами: Султаном и Гюльчатай (всего здесь ухаживают за пятью детенышами – ласку и заботу человека получают также юные Алла Борисовна, Мотя и Оксана). Из взрослых особей сюда захаживают в гости Василина, Люба и Яша.

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Отметим, за 11 лет работы дом лося «Сохатка» вырастил и выпустил в лес более двух десятков лесных великанов (крупнее лося зверя нет).

Интересно, что взрослые лоси иной раз приводят сюда не только свое потомство, но и чужих детенышей - маленьких одиноких лосят, чтобы люди помогли им встать на ноги. Вырастая (для лосят построили вольер), сохатые уходят в лес, однако некоторые настолько привыкают к человеческой заботе, что далеко от кордона не уходят – регулярно наведываются в гости.

К слову, вместе с лосями под наблюдением людей находится и красавица-косуля Мурёна (Мурка). Она живет под открытым небом в большом огороженном вольере. В будущем ее планируют выпустить в лес. Косуля не очень любит внимание к себе. Чужие ее не интересуют - Мурка почти сразу повернулась к визитерам спиной.

Вдоволь налюбовавшись на милейших лосяток, дружная компания отправилась покорять Москаль (высота хребта составляет тысячу 48 метров, этот маршрут протяженностью три с половиной километра считается самым легким, не считая, конечно, «Тайн озера»).

«Подъем несложный, курумников мало, поэтому на Москаль можно подниматься и с детьми, осилить маршрут способны и пожилые люди», - рассказала перед началом похода Марина Фомина, не забыв и провести инструктаж на тему безопасного поведения (не так давно на Зюраткуле потерялась туристка, отделившись от группы, - женщина всю ночь провела одна в лесу).

В том, что нацпарк «Зюраткуль» - это действительно место силы, сомневаться не стоит. Покорившие хребет Москаль (маршрут оказался несколько сложнее, чем мы думали), лично познакомившиеся с лесной великаншей Дарёной и двумя обаятельнейшими лосятами, наполненные позитивом и радостью от единения с природой (а еще – фантастически вкусным пловом и великолепными травяными чаями) – мы уехали домой в прекрасном расположении духа. С собой увозили не только яркие впечатления и добрые эмоции, но и подаренные сотрудниками нацпарка лесные травы, шишки-обереги от тетки Шишиги и увесистые «Легенды о Зюраткуле» от компании МТС (одну из легенд Наталья Третьякова поведала нам на привале).

То, что Зюраткуль, - особенное место, доказывает и живая местная достопримечательность – собака Жужа, о которой хочется сказать несколько слов отдельно. Эта маленькая храбрая четвероногая повстречалась нам на лесной тропе и сопроводила до самой вершины – по курумнику она взбиралась быстро, ловко, умело (чувствуется огромный опыт), словно горная коза. С нами поднялась, с нами и спустилась, была наглажена и накормлена.

В машину с нами Жужа сесть категорически отказалась – бежала за «ГАЗелью» следом до конечной точки (а это несколько километров), где нас ждал плов, и добралась, к слову сказать, ненамного позднее нас. Тут, на посту инспекторов охраны нацпарка, серая красавица, как оказалось, и живет. Однако дух путешественницы в Жуже настолько силен, что на месте она усидеть не может: вместе с туристическими группами раз за разом покоряет вершины.

P.S. Отдельное спасибо Марине Фоминой, которая провела восхитительную экскурсию по музею нацпарка. Было очень интересно, познавательно, удивительно. Мы не только увидели череп лося, подержали в руках рога (они тяжеленные), потрогали шерсть разных животных, насладились ароматами всевозможных лесных трав, но и даже поговорили по телефону с крысой и куницей, а еще - смогли увидеть поток Персеиды в ночном небе.