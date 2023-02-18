В выходные в Челябинской области – небольшой снег

В выходные, 18 и 19 февраля, в Челябинской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами пройдет небольшой снег, на отдельных участках дорог гололедица.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в Челябинском Гидрометцентре, в ночь на субботу – минус 17-22 градуса, в низинах столбик термометра опустится до минус 28 градусов. В ночь на воскресенье мороз будет крепче - минус 23-28 градусов, лишь на юге региона – минус 18 градусов. Ночь на понедельник – минус 18-23 градуса, на крайнем юге – до минус 12 градусов.

В дневные часы в выходные синоптики обещают минус 8-13 градусов, в субботу в низинах – до минус 17 градусов.

Ветер северо-восточный с переходом на южный 2-7 метров в секунду, ночью местам порывы до 12 метров в секунду.

Атмосферное давление чуть выше нормы – 743 миллиметра ртутного столба, в субботу оно существенно не изменится, в воскресенье начнет понемногу снижаться и в понедельник достигнет 735 миллиметров ртутного столба, что не семь единиц ниже нормативного значения. Геомагнитное поле слабо возмущенное.

По народному календарю 18 февраля - Агафья Коровница, Голодуха.

В Агафьин день наблюдали за погодой: если было тепло, то и в ближайшем будущем холодов не предвиделось. В то же время мороз предвещал дружную весну, сухое и жаркое лето.

Именины в этот день: Александра, Антон, Василиса, Макар, Михаил, Феодосий.

По народному календарю 19 февраля – Вукол Телятник, Жуколы.

Существовали особые приметы на погоду. Говорили, что мороз в этот день обещает бурную весну, сухое и жаркое лето.

Именины в этот день: Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Дмитрий, Иван, Кристина, Максим, Мария, Марфа, Севастьян, Юлиан.