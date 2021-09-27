Во вторник в Челябинской области – мокрый снег, заморозки, штормовой ветер

Во вторник, 28 сентября, в Челябинской области ожидается облачная погода, осадки в виде дождя, ледяного дождя, мокрого снега, снега, местами сильные и очень сильные.

В отдельных районах сильное отложение мокрого снега и гололеда на проводах и предметах, на дорогах гололедица, местами сильная. Ночью сохраняются заморозки в воздухе и на поверхности почвы

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в челябинском Гидрометцентре, в ночь на 28 сентября в Челябинске – от минус одного до плюс одного градуса, в области – от плюс одного до минус четырех градусов, в горах и низинах еще холоднее – до минус восьми градусов.

В дневные часы в Челябинске синоптики обещают плюс 6-8 градусов, по области – плюс 13-18 градусов.

Ветер восточный, северо-восточный 8-13 метров в секунду, порывы 15-20 метров в секунду, локально до 25 метров в секунду.

Атмосферное давление в пределах нормы – 742 миллиметров ртутного столба, в течение суток оно существенно не изменится. Геомагнитное поле неустойчивое.

Восход солнца - в 6 часов 49 минут, заход - в 18 часов 40 минут. Долгота светового дня - 11 часов 50 минут. Луна убывающая.

По народному календарю - Никита Гусятник.

На Никиту в деревнях начинался забой гусей, откормленных на лето. Дикие гуси в это же время улетали в теплые края, и охотники выходили на последний промысел.

В этот день говорили: «Гуси летят - зимушку на хвосте тащат, снег несут», - и делали различные предсказания, наблюдая за полетом птиц. Если гуси летели высоко - это предвещало высокое половодье весной. По поведению гусей судили и о погоде на ближайшее время: если птица стоит над лужей, поджимая одну ногу, значит, будет мороз, если полощется в воде - будет тепло.

Именины в этот день: Андрей, Виссарион, Герасим, Григорий, Дмитрий, Евдокия, Иван, Игнатий, Иосиф, Леонид, Людмила, Макар, Максим, Мария, Никита, Николай, Петр, Порфирий, Семен, Степан, Федот, Яков.