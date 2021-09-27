Южноуральцев предупреждают о магнитных бурях

Жителей Челябинской области предупреждают о магнитных бурях, которые, вероятнее всего, вызвала недавняя вспышка на солнце.

Напомним, в четверг, 23 сентября, зарегистрирована крупная вспышка на Солнце, которая по своей силе стала четвертой в текущем году. Тогда специалисты предупреждали о большей вероятности магнитных бурь в ближайшие дни.

Как сообщает Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН имени Лебедева, геомагнитные возмущения на Южном Урале отмечены были около полудня. Максимума - Kp=5 по девятибалльной шкале - уровень геомагнитных возмущений достигнет к 18 часам вечера. Затем геомагнитные возмущения начнут слабеть.

Gismeteo отмечал магнитные бури силой пять баллов в 11 часов утра 27 сентября, силой шесть баллов – в 14 часов. По данным Gismeteo, магнитные возмущения к ночи снизятся до трех баллов, но затем вновь усилятся и в первой половине дня вторника, 28 сентября, ожидаются до четырех баллов.

В такие периоды у людей с патологиями сердечно-сосудистой системы возможно повышение артериального давления, ухудшение кровообращения, головная боль, учащенное сердцебиение.

Негативное влияние могут ощутить и те, кто страдает хроническими или скрыто протекающими инфекционными заболеваниями. Также повышается вероятность неприятных последствий магнитной бури при переутомлении, нарушении режима труда и отдыха. Даже вполне здоровые люди могут испытывать вялость и повышенную утомляемость.

По возможности, в дни магнитных бурь необходимо немного снизить нагрузку на организм, не злоупотреблять сигаретами и алкоголем.

Напомним, самая крупная в 2021 году вспышка на Солнце - вспышка максимального класса X (пятый класс из пяти) – произошла третьего июля. Далее по силе идет вспышка, произошедшая 28 августа мощностью M4.7 (четвертый класс); на третьем месте - вспышка уровня M3.9, зарегистрированная в мае. Четвёртая вспышка также четвертого класса произошла 23 сентября, которая и вызвала сегодняшнюю магнитную бурю.