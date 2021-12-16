16.12.2021
В честь 74-й годовщины со дня основания ГРЦ Макеева обновил стенд почета
16.12.2021
Россельхознадзор: В Челябинской области развелось слишком много диких кабанов
16.12.2021
В новогодние праздники на сцене Молодежного театра оживут предания уральских мастеров
16.12.2021
За сутки заболело ковидом 610 южноуральцев, выздоровело 712, умерло 28
16.12.2021
Из-за халатности районных властей жители села Фершампенуаз остались без газа
16.12.2021
В преддверии новогодних праздников на ЮУЖД стартовал декадник «Безопасные каникулы»
Четверо сотрудников покинули администрацию правительства Челябинской области
15.12.2021
Южноуральские семьи, воспитывающие детей с фенилкетонурией, будут получать пособие
14.12.2021
А есть ли напор на колонке в Кисегаче, на которую пожаловались Алексею Текслеру?
13.12.2021
Уникальное «Притяжение» Магнитогорска
13.12.2021
В Челябинской области отстранили от работы 0,9% непривитых сотрудников сферы образования
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве Копейска
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021