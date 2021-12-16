Четверо сотрудников покинули администрацию правительства Челябинской области

Сразу четверо сотрудников уволились из администрации губернатора и правительства Челябинской области. Они переходят на работу в областную избирательную комиссию.

Постановления об отставках подписал губернатор Алексей Текслер. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Освобожден от занимаемой должности вице-губернатор Евгений Голицын. Трудовой договор с ним расторгнут девятого декабря 2021 года.

С госслужбы уволен и начальник управления по внутренней политике правительства области Виталий Шиков. Служебный контракт с ним также расторгнут девятого декабря.

С этой же даты покинула занимаемый пост первый заместитель начальника Управления общественных связей правительства области Наталия Гавриш.

Отправлена в отставку и заместитель начальника главного управления молодежной политики Оксана Ергунова.

Исполнение обязанностей начальника Управления по внутренней политике правительства области возложено на замначальника УВП Евгения Горяев. Он будет совмещать эту работу со своими основными должностными обязанностями.

Напомним, 9 декабря 2021 года Евгений Голицын был избран председателем Челябинской областной избирательной комиссии состава 2021-2026 годов, Наталия Гавриш – секретарем облизбиркома.