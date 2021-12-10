Вице-губернатор Евгений Голицын покинет занимаемый пост, чтобы возглавить облизбирком

Председателем Избирательной комиссии Челябинской области состава 2021−2026 годов назначен заместитель губернатора Евгений Голицын.

Соответствующее решение принято на первом (организационном) заседании облизбиркома, которое состоялось девятого декабря.

На заседании были избраны, помимо председателя, заместитель председателя и секретарь избирательной комиссии Челябинской области. Голосование было тайным.

По результатам голосования председателем облизбиркома избран Евгений Голицын, его заместителем Артем Миронов, секретарем комиссии − Наталия Гавриш.

Членами облизбиркома на постоянной (штатной) основе избраны Виталий Шиков и Оксана Ергунова.

Евгений Голицын впервые вошел в состав областной избирательной комиссии. Артем Миронов работал в облизбирком руководителем правового управления с января 2014 года по декабрь 2016 года. Наталия Гавриш трудилась секретарем областной избирательной комиссии в 2016-2017 годах.

«Мы будем работать в первую очередь в интересах наших избирателей, южноуральцев», - подчеркнул Евгений Голицын и отметил, что основная цель работы комиссии остается прежней – это легитимность выборов.

«Постоянное повышение доверия избирателей − очень сложный и многогранный процесс. Вместе будем работать так, чтобы оправдать доверие граждан», − обратился к членам комиссии ее председатель.

Напомним, в новый состав комиссии были назначены 14 членов с правом решающего голоса, из них семеро – по квоте губернатора и семеро по квоте Законодательного Собрания. Это Артем Миронов, Виктор Вычужанин, Евгений Емельянов, Юрий Подшивалов, Андрей Пономарёв, Марина Устинова, Виталий Шиков, Наталья Гавриш, Евгений Голицын, Оксана Ергунова, Надежда Рыльская, Павел Титов, Кирилл Усманов, Алексей Фартыгин.

ДЛЯ СПРАВКИ

Евгений Голицын родился 26 мая 1970 года в Челябинске. Трудовой путь начал в 17 лет (в 1987 году) фрезеровщиком «Челябинского завода измерительных приборов».

В 1988–1990 годах проходил службу в рядах Вооруженных сил.

В 1996 году окончил Челябинский государственный университет, получив квалификацию историка, преподавателя истории по специальности «История».

В 1997 году пришел на работу в администрацию Челябинской области. Сначала трудился главным специалистом Управления организационной и контрольной работы (по 2000 год), потом - начальником отдела по работе с руководящим составом управления государственной службы и кадров (по 2002 год), затем - заместителем начальника Управления государственной службы правительства области.

В 2009 году перешел на работу в администрацию Челябинска на должность начальника управления муниципальной службы и кадров.

В 2010 году вновь вернулся в правительство области и возглавил Управление госслужбы, с декабря 2014 года руководил аппаратом губернатора и правительства области, с 12 января 2016 года продолжил руководить, но уже в статусе вице-губернатора.

С третьего октября 2019 года – заместитель губернатора Челябинской области.

Артем Миронов работал в облизбирком с января 2014 года. Тогда под него была введена штатная единица – руководитель правового управления. В декабре 2016 года перешел на работу в региональный исполком «Единой России» на должность начальника юридического отдела.

Наталия Гавриш родилась 20 января 1971 года в Коркино (Челябинской области). Окончила Магнитогорский педколледж, Челябинский педагогический университет по специальности «Социальная педагогика» (2000 год), ФГОУ ВПО «Уральская академия государственной службы» по специальности «Юриспруденция» (2010 год).

Свою трудовую деятельность начала в качестве учителя начальных классов, заместителя директора по учебно-воспитательной работе школы №22 Коркино. С 2001 года работала начальником отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Коркинского района. С ноября 2010 года - начальник отдела статистики и прогнозирования управления по взаимодействию с территориями администрации губернатора Челябинской области.

С 1995 года секретарь, а затем председатель участковой избирательной комиссии. С 2002 по 2010 годы - председатель теризбиркома Коркинского района. В 2011 году избрана в состав облизбиркома. В феврале 2016 года была избрана секретарем областной избирательной комиссии. Но затем в очередной состав комиссии она не вошла. С пятого апреля 2017 года назначена первым замом начальника Управления общественных связей правительства области.

ФОТО: облизбирком