15.06.2023
Семейная драма: жительница Чебаркуля написала ложный донос на бывшего мужа
15.06.2023
Подготовка к городскому Сабантую в разгаре
15.06.2023
Исторический музей Южного Урала к своему столетию откроет выставку уникальных экспонатов
15.06.2023
Южноуральские охотинспекторы проверят актуальность охотничьих билетов из других регионов
14.06.2023
Приставы взыскали один миллион рублей с осужденного за взятки экс-главы кафедры УралГУФКа
14.06.2023
В Челябинской области передано в суд уголовное дело в отношении экс-сотрудника «Новатэк-АЗК»
Депутаты Челябинского ЗСО одобрили досрочное прекращение полномочий спикера и назначили двух врио
Заксобранием Челябинской области временно будут руководить сразу два вице-спикера
14.06.2023
Депутаты ЗСО соберутся на внеочередное заседание без спикера, он уехал на Донбасс
07.06.2023
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
26.05.2023
Бюджет Челябинской области прирос миллиардными остатками
26.05.2023
Дефицит бюджета Челябинской области вырос на 5,5 миллиарда рублей
Учреждения культуры и образования Челябинска готовятся к первому сентября
15.06.2023
В Челябинской области на 50% увеличили грантовую поддержку НКО
14.06.2023
Активные муниципалитеты Челябинской области получат допсредства на благоустройство
13.06.2023
В День России в Челябинской области вручили госнаграды шести участникам СВО
12.06.2023
Губернатор, спикер, митрополит и путешественник поздравляют южноуральцев с днем России
12.06.2023