Депутаты Челябинского ЗСО одобрили досрочное прекращение полномочий спикера и назначили двух врио

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области приняли заявление председателя регионального парламента Александра Лазарева о досрочном сложении полномочий.

Соответствующее решение принято на внеочередном заседании Заксобрания, которое состоялось 15 июня 2023 года.

В внеочередном заседании Законодательного собрания приняли участие 45 из 60 депутатов. Сам Александр Лазарев на заседании не смог присутствовать по уважительной причине. Он находится в командировке в новых регионах страны.

Заседание вёл вице-спикер Олег Гербер. Голосование, в соответствии с принятым депутатами в мае постановлением, осуществлялось поднятием руки и фиксацией каждого решения в листе голосования.

Председатель комитета Законодательного Собрания по Регламенту и депутатской этике Василий Швецов сообщил, что в соответствии с законом от Александра Лазарева поступило заявление о досрочном сложении полномочий в связи с переходом на другое место работы. Напомним, губернатор Алексей Текслер предложил спикеру стать его заместителем. Александр Лазарев принял предложение и переходит на работу в правительство региона.

Депутаты единогласно приняли постановление о досрочном прекращении депутата Александра Лазарева.

Парламентарии рассмотрели и ряд процедурных вопросов. Были приняты решения об изменении состава комитета Заксобрания по бюджету и налогам, в который входил председатель. Принято отдельное постановление о прекращении полномочий Александра Лазарева как депутата, работающего на постоянной основе, и постановление о прекращении полномочий председателя Законодательного собрания области.

Кроме того, депутаты внесли изменения в регламент регионального парламента для урегулирования порядка исполнения функций председателя. Регламент был дополнен пунктом, устанавливающим процедуру возложения выполнения функций председателя Законодательного Собрания на заместителя (заместителей) председателя ЗСО в период со дня освобождения от должности председателя, сложения полномочий председателя и до избрания нового спикера.

Далее депутаты приняли постановление, которым выполнение функций председателя Законодательного Собрания Челябинской области до дня избрания возложено на заместителей председателя Олега Гербера и Павла Киселева.

Олег Гербер будет заниматься вопросами организации созыва и проведения заседаний Законодательного Собрания, президиума областного парламента.

На Павла Киселева возложены функции по организации деятельности Законодательного Собрания, руководства работой аппарата. Он также будет выполнять представительские функции.