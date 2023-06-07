Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области

Александр Лазарев принял решение о досрочном сложении полномочий председателя и депутата Законодательного Собрания Челябинской области в связи с переходом на другую работу, сообщили в региональном парламенте.

Напомним, седьмого июня губернатор Алексей Текслер предложил Александру Лазареву занять пост своего заместителя. Спикер принял предложение руководителя региона.

«Губернатор Алексей Леонидович Текслер предложил мне ответственное направление работы. Готов приложить максимум усилий для выполнения новых задач», - отметил Александр Лазарев.

На новом посту он будет курировать работу региональной исполнительной власти с новыми регионами России, восстановительные работы в подшефных Волновахе и Ясиноватой и обеспечение иной гуманитарной помощи Донбассу.

Александр Лазарев поблагодарил своих избирателей за поддержку и совместную работу. «Мы многое сделали вместе, - отметил спикер и заверил. - Я не оставлю свой округ без внимания и впредь.»

Коллегам по Законодательному Собранию Александр Лазарев выразил признательность за эффективную законодательную деятельность. «Областной парламент всегда отличали командные и конструктивные отношения с исполнительной властью. Нам удалось их сохранить», - считает спикер.

Он напомнил, что результатом совместной работы стали законодательные решения по поддержке бизнеса и промышленности, участников специальной военной операции и их семей.

«Мы оперативно реагировали на вызовы времени и откликались на запросы южноуральцев. Спасибо, всем коллегам. Я остаюсь в команде региона, продолжим совместную работу», - заявил Александр Лазарев.

Заявление о досрочном прекращении полномочий будет рассмотрено на ближайшем заседании Законодательного Собрания области.