07.06.2023
В Челябинской области утонула машина, водитель погиб
07.06.2023
Бегуны ГРЦ Макеева испытали себя во всероссийском полумарафоне в Челябинске
07.06.2023
ММК рассказал об улучшении сервиса и расширении линейки продукции на металлургическом саммите в Москве
07.06.2023
Фекальным «озером» деревни Ильино заинтересовалась прокуратура
07.06.2023
Прокуратура сообщила о частичной ликвидации несанкционированной свалки у Долгодеревенского
07.06.2023
Четыре трамвая в Челябинске временно изменят маршруты из-за обрезки деревьев
Александр Лазарев досрочно слагает полномочия спикера Заксобрания Челябинской области
07.06.2023
Алексей Текслер предложил Александру Лазареву занять пост вице-губернатора
26.05.2023
Бюджет Челябинской области прирос миллиардными остатками
25.05.2023
Алексей Текслер выступил с пятым Обращением к Законодательному собранию
24.05.2023
Челябинская область направит почти 140 миллионов рублей на развитие туризма
В Челябинской области назвали самые популярные имена рожденных в мае малышей
07.06.2023
В торговых точках Челябинской области ищут отравленный «Мистер Сидр»
06.06.2023
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023