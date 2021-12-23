Миасский депутат предлагает создать реестр объектов интеллектуальной собственности

В Собрании депутатов Миасского округа (Челябинская область) обсуждается проект по монетизации объектов интеллектуального труда.

Депутаты поддержали новаторскую инициативу своего коллеги Сергея Гаврюшкина о защите интеллектуальной собственности, правами на которую должен обладать город.

Автор идеи, известный эксперт в области права интеллектуальной собственности, считает это направление перспективным. Если практика их оформления в среде бизнеса еще присутствует, то власти на всех уровнях этим практически не занимаются. Между тем любой проект (будь то дизайн-код города или концепт набережной реки), если оформлены на него права, можно монетизировать. Это и повысит престиж муниципалитета, и принесет доход казне. Таким же источником ее пополнения могут стать и бренды, которые имеются в каждом муниципалитете и регионе - то же "Каслинское литье", Национальный парк "Таганай", «Солнечная долина» и ХК "Трактор" или даже "челябинский метеорит".

Создание реестра объектов интеллектуальной собственности в Миассе призвано стать примером для других. Приняв к рассмотрению внесенный проект, миасские депутаты рассчитывают, что реализованная в городе инициатива получит распространение на уровне региона, а в перспективе послужит основанием для внесения поправок в федеральный закон о местном самоуправлении. Однако над самим проектом и его реализацией предстоит еще долгая и кропотливая работа.