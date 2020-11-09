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На пост главы администрации Тракторозаводского района Челябинска претендуют четыре человека

Политика
Сегодня, 12:57
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Автор: 
Инна Шемаева

В Челябинске состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы Тракторозаводского района города. На место Галины Гавриловой, которая покинула это кресло в середине сентября претендуют четыре человека.

О завершении конкурса по отбору кандидатур на должность главы Тракторозаводского района города Челябинска сообщили сегодня, девятого ноября, на аппаратном совещании в администрации.

На пост главы района претендуют четыре человека. Это Максим Бакулин - первый заместитель директора ООО «Право и Финансы». Он кстати, подавал документы на должность главы Челябинска. Предприниматель и бизнесмен Владимир Галышев, директор спортшколы «ЧТЗ» по спортивной гимнастике Александр Сидельников и Юрий Кузнецов. Он сейчас исполняет обязанности главы Тракторозаводского района.

Кто возглавит район станет известно после ближайшего заседания местных депутатов.

Как сообщало ранее агентство «Урал-пресс-информ», 15 сентября 202 года Галина Гаврилова покинула пост главы Тракторозаводского района Челябинска, который занимала в течение четырех лет. Она вернулась на работу в администрацию Центрального района, где трудится заместителем главы.

 

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Автор: 
Инна Шемаева
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