ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Галина Гаврилова покидает пост главы района в Челябинске и возвращается на прежнее место работы

Общество
Сегодня, 14:12
Размер текста
Автор: 
Любовь Юрина

Галина Гаврилова покидает пост главы Тракторозаводского района Челябинска, который занимала в течение четырех лет. Она возвращается на свое прежнее место работы, но с небольшим понижением.

Об этом сообщает начальник управление информационной политики администрации Челябинска в телеграм-канале Владимир Сафонов.

Напомним, Галина Гаврилова была избрана главой Тракторозаводского района Челябинска в июне 2016 года, до этого она занимала пост первого заместителя главы Центрального района города. В обязанностям главы она приступила с первого июля .

Со среды, 16 сентября 2020 года, 63-летняя Галина Гаврилова возвращается на работу в администрацию Центрального района, где будет трудиться заместителем главы.

Полномочия главы Тракторозаводского района Челябинска будет исполнять Юрий Кузнецов, ранее работавший заместителем главы этого района. 

Справка.

Гаврилова Галина Андреевна родилась 11 июня 1957 года в селе Красный Яр Карталинского района Челябинской области.

В 1986 году окончила высшую профсоюзную школу культуры по специальности «Культурно - просветительная работа», в 2003 году - Уральскую академию госслужбы по специальности «Юриспруденция», а в 1998 году получила ученую степень кандидата педагогических наук.

До 1989 года работала директором, художественным руководителем в различных учреждениях культуры Челябинской области и города. А затем перешла на партийную работу, трудилась инструктором Ленинского райкома КПСС (Челябинск), ведущим специалистом администрации Челябинска по координации деятельности общественных организаций.

С 1992 года трудилась в комитете (затем управлении) социального развития администрации Челябинска на руководящих должностях. С 1996 года - председатель Челябинского регионального отделения Общероссийского общественного движения женщин России, 1998 года – член координационного «Союза женщин России». С 2009 года – член Областной комиссии по вопросам помилования.

С 2005 года занимала должность заместителя руководителя Регионального исполнительного комитета - начальника отдела агитационно-пропагандистской работы

В 2011 году пришла на работу в администрацию Центрального района города Челябинска на должность замглавы, в 2015 году была назначена первым замом.

С первого июля 2016 года по настоящее время – глава Тракторозаводского района города Челябинска.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Среда обитания
07.06.19 15:37
Челябинский парк имени Валентины Терешковой приобретет космический лоск
Спорт
13.09.18 09:27
На деньги народа
В Тракторозаводском районе Челябинска открыли многофункциональную спортивную площадку
Политика
16.06.14 09:58
Коммунисты определились с кандидатом в губернаторы Челябинской области
Сегодня, 12:35
Жители Челябинской области оценили свое школьное образование на тройку
Сегодня, 12:27
Жители ЖК «Александровский» не допустили возведения незаконной парковки
Сегодня, 11:56
Еще у пяти школьников Челябинской области подтвердился ковид
Сегодня, 11:51
ЧелГУ посвятил челябинцам YouTube-шоу «Земеля»
Сегодня, 11:41
Сотрудники «ЧелябГЭТа» жалуются на резкое снижение зарплаты
Сегодня, 11:29
В Челябинской области за сутки подтверждено 77 новых случаев ковида
Сегодня, 11:17
Осталось всего две недели на подачу заявления на получение выплат на детей
Вчера, 20:13
В «подземельях» на площади Революции Челябинска кипит работа
Вчера, 19:08
Анонсы событий и мероприятий на 15 сентября
Вчера, 17:40
Челябинские студенты нашли останки двух советских и трёх японских солдат
Политика
Сегодня, 10:52
Шесть партий получат мандаты в седьмом созыве Заксобрания Челябинской области
Среда обитания
Сегодня, 09:20
Старое «бабье лето» в Челябинской области решило «покапризничать»
Новости
Сегодня, 15:02
Экономика
ВТБ: летом уральцы вдвое сократили покупки за рубежом
Сегодня, 14:59
Экономика
Челябинский цинковый завод выходит на новые рынки сбыта
Сегодня, 14:27
Общество
Танковая дивизия Чебаркуля стала хранителем меча воинской славы
Сегодня, 13:56
Общество
Власти Челябинска ответили ОНФ: снег на Бродокалмакский тракт больше вывозить не будут
Сегодня, 13:31
Экономика
Большинство муниципалитетов Челябинской области качественно планируют бюджет
Материалы рубрики
Сегодня, 14:27
Общество
Танковая дивизия Чебаркуля стала хранителем меча воинской славы
Сегодня, 13:56
Общество
Власти Челябинска ответили ОНФ: снег на Бродокалмакский тракт больше вывозить не будут
Сегодня, 13:12
Общество
«Тайд» весом более тонны появился в Челябинске
Сегодня, 12:39
Общество
Искусственный интеллект от «Интерсвязи» удвоил производительность call-центров
Сегодня, 12:35
Общество
Жители Челябинской области оценили свое школьное образование на тройку
Теги
Галина Гаврилова
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика