Галина Гаврилова покидает пост главы района в Челябинске и возвращается на прежнее место работы

Галина Гаврилова покидает пост главы Тракторозаводского района Челябинска, который занимала в течение четырех лет. Она возвращается на свое прежнее место работы, но с небольшим понижением.

Об этом сообщает начальник управление информационной политики администрации Челябинска в телеграм-канале Владимир Сафонов.

Напомним, Галина Гаврилова была избрана главой Тракторозаводского района Челябинска в июне 2016 года, до этого она занимала пост первого заместителя главы Центрального района города. В обязанностям главы она приступила с первого июля .

Со среды, 16 сентября 2020 года, 63-летняя Галина Гаврилова возвращается на работу в администрацию Центрального района, где будет трудиться заместителем главы.

Полномочия главы Тракторозаводского района Челябинска будет исполнять Юрий Кузнецов, ранее работавший заместителем главы этого района.

Справка.

Гаврилова Галина Андреевна родилась 11 июня 1957 года в селе Красный Яр Карталинского района Челябинской области.

В 1986 году окончила высшую профсоюзную школу культуры по специальности «Культурно - просветительная работа», в 2003 году - Уральскую академию госслужбы по специальности «Юриспруденция», а в 1998 году получила ученую степень кандидата педагогических наук.

До 1989 года работала директором, художественным руководителем в различных учреждениях культуры Челябинской области и города. А затем перешла на партийную работу, трудилась инструктором Ленинского райкома КПСС (Челябинск), ведущим специалистом администрации Челябинска по координации деятельности общественных организаций.

С 1992 года трудилась в комитете (затем управлении) социального развития администрации Челябинска на руководящих должностях. С 1996 года - председатель Челябинского регионального отделения Общероссийского общественного движения женщин России, 1998 года – член координационного «Союза женщин России». С 2009 года – член Областной комиссии по вопросам помилования.

С 2005 года занимала должность заместителя руководителя Регионального исполнительного комитета - начальника отдела агитационно-пропагандистской работы

В 2011 году пришла на работу в администрацию Центрального района города Челябинска на должность замглавы, в 2015 году была назначена первым замом.

С первого июля 2016 года по настоящее время – глава Тракторозаводского района города Челябинска.