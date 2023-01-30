30.01.2023
Челябинский областной центр реабилитации возглавил Олег Суслов
30.01.2023
Нового руководителя Челябинской таможни представили губернатору
30.01.2023
В юридическом колледже Челябинска создали организацию «Движение первых»
30.01.2023
Глава СКР ждет доклад по проверке факта избиения стоматолога в Челябинской области
30.01.2023
Маркетплейс ММК стал лауреатом престижного ИТ-конкурса
30.01.2023
Организаторы автогонок на Калдах будут привлечены к ответственности
Нового руководителя Челябинской таможни представили губернатору
10.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
21.10.2022
Новое назначение в правительстве Челябинской области
21.10.2022
В правительстве Челябинской области прокомментировали предстоящие сокращения чиновников
21.10.2022
Челябинский завод «Техно» переходит на новые установки очистки воздуха
Минобороны провело телемост для бойцов СВО из Челябинской области и их близких
29.01.2023
Гарик Сукачев подарил челябинским бойцам на передовой гитару с автографом
27.01.2023
Россия отмечает День освобождения Ленинграда, блокадники получают поздравления
27.01.2023
Жители Дубровки: У нас беда – низкое напряжение в сети
26.01.2023
В Сатке тепло в замерзавший дом вернулось только после вмешательства СК
26.01.2023