Нового руководителя Челябинской таможни представили губернатору

Глава региона Алексей Текслер провел рабочую встречу с новым начальником Челябинской таможни Михаилом Пономаревым. Его представил Алексею Текслеру начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

«Хочу вам представить нового начальника Челябинской таможни Пономарева Михаила Александровича. Решением руководителя он на эту должность назначен. В таможенных органах он давно, имеет опыт работы, в том числе и в Челябинской таможне. До этого руководил самой ответственной службой – службой таможенного контроля. Возглавив Челябинскую таможню, он реализует свой опыт», - сказал Алексей Фролов.

На встрече обсуждались вопросы экспортной политики региона.

«Специфика 2022 года и текущей ситуации заключается в том, что мы должны контролировать свое экономическое пространство. Плюс сейчас есть специфика параллельного импорта. У нас развиваются новые транспортно-логистические центры, и своевременно оформление документов на экспорт является частью современного сервиса для участников внешнеэкономической детальности, что напрямую зависит от таможенных органов. Также стоит задача модернизации таможенных переходов для того, чтобы ускорять прохождение процедур», - сказал Алексей Текслер.

«Для меня Челябинская таможня и Челябинский регион знакомы, я тут начинал свою служебную деятельность. Задачи, которые поставлены, надеюсь, в конструктивном взаимодействии у нас получится реализовать. Соответственно соблюсти баланс как интересов государства (контрольных надзорных функций), так и интересов бизнеса Челябинской области с целью развития и содействия внешнеэкономической деятельности региона в целом. Это позволит сформировать в том числе и доходы бюджета как федерального, так и регионального», - подчеркнул Михаил Пономарев.

Напомним, 24 января 2022 года стало известно, что в Челябинской таможне сменился руководитель. Им стал полковник Михаил Пономарев. Соответствующий приказ подписал руководитель Федеральной таможенной службы Российской Федерации Владимир Булавин.