Новые кадровые назначения в структуре аппарата губернатора Челябинской области

Начальником экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области назначен Антон Артемов. Он сменил на этом посту Ивана Куцевляка.

Соответствующие постановления подписал губернатор Алексей Текслер. Документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Антон Артемов назначен на должность начальника экспертно-аналитического управления правительства Челябинской области с шестого мая 2022 года. Ранее он работал заместителем директора ОГБУ «Челябинский региональный центр навигационно-информационных технологий» (ЧРЦНИТ), руководителем Ситуационного центра, а также трудился начальником отдела экспертно-аналитической работы Управления общественных связей правительства региона.

Ранее экспертно-аналитическим управлением правительства Челябинской области руководил Иван Куцевляк, совмещавший эту работу с должностью заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства региона.

Согласно постановлению губернатора, с шестого мая 2022 года у Ивана Куцевляк остаются только обязанности заместителя руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области.

Экспертно-аналитическое управление правительства Челябинской области было создано в конце 2019 года. Его сотрудники отвечают за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, поставленных президентом РФ, а также осуществляют экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора. Иван Куцевляк возглавил управление в январе 2020 года.