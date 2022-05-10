12.05.2022
В Челябинске высадят более 13 тысяч новых деревьев за сезон
12.05.2022
Анонсы событий и мероприятий на 13 мая
12.05.2022
ВТБ: российские туристы во время майских праздников увеличили спрос на путешествия поездами
12.05.2022
В Челябинской области пройдут массовые соревнования по спортивному ориентированию
12.05.2022
Программы Исторического музея к 9 Мая увидели 30 тысяч человек
12.05.2022
ЧЦЗ стал победителем всероссийского конкурса «Корпоративный календарь-2022»
Новые кадровые назначения в структуре аппарата губернатора Челябинской области
12.05.2022
Текслер - жителям Верхнеуральского района: Жду предложений, на что обратить особое внимание
12.05.2022
Почти 10,9 тысячи студентов смогут бесплатно учиться в вузах Челябинской области в 2023/2024 году
11.05.2022
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
Алексей Текслер озвучил предложения по поддержке экономики
11.05.2022
Южноуральцы: Кто наведет порядок на кладбищах?
11.05.2022
Губернатор и омбудсмен обсудили проблемы бизнеса и меры поддержки
11.05.2022
«Бессмертный полк» в Челябинске прошел с «акцентом» на спецоперацию
09.05.2022
Парад Победы на площади Революции Челябинска объединил тысячи южноуральцев
09.05.2022