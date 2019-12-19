Первые кадровые назначения в новые структуры областного правительства пройдут на следующей неделе

Первые кадровые назначения в новые структуры правительства Челябинской области будут проведены на следующей неделе.

На этой неделе губернатор Алексей Текслер утвердил штатное расписание двух новых структурных подразделений, которые появятся в аппарате правительства и губернатора области. Это управление проектной деятельности и экспертно-аналитическое управление. Им предстоит отвечать за реализацию национальных проектов в регионе.

«Сейчас начинается их формирование. На следующей неделе будут произведены кадровые назначения, - сообщил губернатор Алексей Текслер сегодня, 19 декабря, на заседании регионального правительства. - Уверен, что это позволит повысить качество работы правительства в целом и в ближайшем будущем и мы увидим эти изменения».

Алексей Текслер уже анонсировал, что должность заместителя руководителя аппарата губернатора – начальника экспертно-аналитического управления займет Иван Куцевляк. В настоящий момент он руководит министерством экономического развития области. После его ухода ведомство возглавит его первый заместитель Наталья Лугачева. Пост начальника управления проектной деятельности пока остается вакантным.

Экспертно-аналитическое управление будет отвечать за экспертизу и контроль исполнения ключевых показателей деятельности региона, поставленных президентом РФ, а также осуществлять экспертно-аналитическое сопровождение любых документов и вопросов по поручению губернатора.

Управление проектной деятельности будет обеспечивать координацию и оперативный контроль реализации национальных проектов.